Après la fermeture du bureau de l'OLP à Washington : L'ambassadeur Palestinien sommé de quitter «immédiatement» le pays

Les autorités américaines ont ordonné, dimanche, à l'ambassadeur palestinien aux Etats-Unis, Husam Zomlot, et à sa famille de quitter «immédiatement» le pays, ont rapporté des médias.

Le visa de l'envoyé de l'OLP et ceux des membres de sa famille ont été révoqués, "et les autorités américaines lui ont demandé de quitter immédiatement le pays, alors que leurs visas sont encore valides jusqu'en 2020", a indiqué l'Agence de presse palestinienne, Wafa. Le responsable palestinien a déclaré que son permis de résidence et celui des membres de sa famille avaient "été annulés", et que ses comptes bancaires avaient été fermés", après la décision de l'administration Trump de fermer le bureau de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) à Washington, a ajouté, pour sa part, l'agence de presse russe Sputnik. Les employés ont, eux aussi, reçu l'ordre de mettre fin à leurs opérations, de fermer leurs comptes bancaires et de quitter les Etats-Unis avant le 13 octobre. Husam Zomlot a également fait savoir que des comptes bancaires privés et des comptes professionnels de l'OLP à Washington ont également été fermés. Le membre du comité exécutif de l’OLP, Hanan Ashrawi, a condamné, dimanche, la décision américaine à l'encontre de l’ambassadeur, la qualifiant de cruelle. "Cette mesure vindicative prise par le gouvernement Trump est une décision mesquine, comme si l'annonce de la fermeture de notre bureau à Washington ne suffisait pas", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Les Etats-Unis franchissent ainsi une nouvelle étape en matière de pressions et de chantage contre les Palestiniens, a-t-elle ajouté. Le gouvernement américain "est passé de la punition cruelle à la vengeance pure et simple contre les Palestiniens et leurs dirigeants. Au lieu de travailler en direction d'une véritable paix, les Etats-Unis détruisent toute chance de paix et nuisent à leur propre crédibilité et à leur propre statut à tous les niveaux", a-t-elle mis en garde. Mardi, le gouvernement américain a communiqué au personnel du Bureau de la Délégation générale de l'OLP à Washington ses instructions en vue de la fermeture du bureau. Les employés ont reçu l'ordre de mettre fin à leurs opérations, de fermer leurs comptes bancaires et de quitter les Etats-Unis avant le 13 octobre. Les relations entre l'Autorité palestinienne et les Etats-Unis sont presque coupées depuis que le président américain, Donald Trump, a reconnu El-Qods comme capitale d'Israël en décembre 2017.

-------------////////////////////

L'administration Trump supprime une nouvelle aide aux Palestiniens

Les Etats-Unis ont supprimé dimanche une nouvelle tranche d'aide destinée aux Palestiniens, après avoir déjà mis fin à plus de 200 millions de dollars (170 millions d'euros) d'aide qui leur étaient destinés. Ces nouvelles coupes américaines concernent des programmes visant à rapprocher Palestiniens et Israéliens, dotés jusque-là d'un budget de 10 millions de dollars (8,6 millions d'euros), selon des sources médiatiques. Le 24 août, les Etats-Unis ont annoncé l'annulation de plus de ces 200 millions de dollars d'aide en faveur des Palestiniens.

L'administration américaine avait annoncé cette coupe de l'aide aux Palestiniens une semaine avant de faire savoir qu'elle arrêtait également le financement de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), mettant en péril sa viabilité financière. Les Etats-Unis étaient les principaux contributeurs de l'Unrwa, avec 350 millions de dollars (300 millions d'euros) versés en 2017, même s'ils n'avaient versé que 60 millions de dollars (52 millions d'euros) en janvier 2018.

R. I.