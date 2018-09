Béjaia : La dépouille du chanteur Djamel ALLAM arrivera ce matin

La dépouille du chanteur kabyle Djamel Allam arrivera, ce matin, à l’aéroport Abane- Ramdane de Béjaïa, puis sera acheminée vers le domicile mortuaire, appartement de son frère Rabah, à la cité des 600-Logements d’Ihaddadène, avant d’être inhumée au cimetière de la haute ville Sidi Mohand Amokrane. Décédé samedi après-midi dans un hôpital de Paris, suite à une longue maladie, Mohamed Allam dit Djamel, né le 26 juillet 1947 à Béjaïa, demeure incontestablement le pionnier de la chanson moderne algérienne. Auteur de plusieurs chansons, dont Mara Adyoughal, Ouratesrou, Allah Allah yalghali lah, il sillonna plusieurs pays et évolue sur plusieurs scènes. Toujours égal à lui-même et croquant la vie à pleines dents, Djamel aimait toujours taquiner ses fans avec ses anecdotes. Lors du dernier hommage (2017) qui lui a été rendu par la population de Béjaïa, Djamel Allam, les larmes aux yeux et d’une voix affaiblie, disait à l’assistance très nombreuse : «Mes amis, je suis très ému par cette fête grandiose que vous m’organisez. Ça prouve que j’ai fait du bon boulot. Moi, je vous ai toujours donné de l’énergie et vous êtes reconnaissants à mon long parcours artistique. Merci à vous tous.» Une première veillée a été organisée dimanche soir au domicile de son frère Rabah. Sa maison ne désemplit pas. Des va-et-vient de ses nombreux amis, voisins et parents affluaient de partout. Des comédiens, chanteurs, personnages de l’art et de la culture étaient rassemblés devant le domicile mortuaire, en attendant l’arrivée du corps de leur cher ami que la mort a arraché à 71 ans. Très peiné, son frère Rabah nous dit : «J’ai tenu à l’enterrer ici à Béjaïa, et le ramener chez moi comme il a toujours souhaité. Je perds un grand frère qui a toujours donné de l’ambiance dans ma maison. Il venait toujours chez moi, lors de ses vacances.» Les deux fils de cheikh Sadek Bejaoui ont témoigné des grandes valeurs dont jouissait Djamel. Un élève de ce grand maître de l’andalous. Ainsi, la scène artistique perd un grand pionnier de la chanson algérienne. Djamel restera à jamais dans le cœur de ses fans. Adieu Djamel, comme tu nous a donné de l’énergie, nous la garderons pour t’accompagner tous à ta dernière demeure.