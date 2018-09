Jusqu’au 4 octobre prochain : Mounir Bennikous expose à la galerie d’arts Aicha-Haddad

Signés Mounir Bennikous, des objets d’art de décoration multiples dans le style moresque typiquement algérois, riches en couleurs, sont exposés depuis dimanche dernier au niveau de la galerie d’arts Aicha-Haddad, située dans la rue Didouche-Mourad, et ce dans le cadre d’une exposition-vente et qui se poursuivra jusqu’au 4 octobre prochain.

Une virtuosité et une finesse caractérisent les œuvres exposées : des coffrets, des coffres, des plateaux, ensembles de salon, miroirs, tableaux... gracieusement peints en arabesque, sur bois (multi-plis). Quant au choix de la matière, l’artiste nous dira : «j’ai choisi le bois car la peinture ne tient pas sur le hêtre parce qu’avec le temps elle disparait.» Rencontré sur les lieux, cet artiste, qui a commencé à peindre depuis 1977, s’est également essayé à l’enluminure qu’il semble pratiquer avec la même passion et maîtriser avec le même doigté. «J’ai de nombreux projets en perspective pour la création de nouvelles œuvres, mais je regrette que la matière première soit aussi chère quand elle est disponible et parfois pas de bonne qualité», déplore l’exposant qui souligne que le bois qu’il a utilisé dans cette exposition (le multi-plis) est importé et par conséquent onéreux. Sur ses magnifiques réalisations, un choix de couleurs des plus judicieux… vives et chaudes, le bleu turquoise, le jaune chaud, le doré, le rose et le mauve sont harmonieusement assortis au bonheur de ceux qui les apprécient et peuvent les acquérir.

Lorsque les pinceaux dépassent les sentiments de l’artiste peintre, l’œuvre dégage une poésie… tel est le sentiment lorsqu’on est en face de ces œuvres. L’expression des sentiments à travers le prisme de la couleur nous rappelle le besoin de chercher au-delà du visible, les contradictions étant mises en exergue. Les couleurs chaudes sont prédominantes, et bien que les tonalités du soleil éclatent, le vert d’eau, la turquoise et le mauve sont utilisés fréquemment. Questionné sur son choix de ces couleurs, il nous affirme : «oui… j’aime toutes les couleurs !», «j’utilise beaucoup de couleurs… mais vous ne trouverez jamais de gris ou de jaune citron dans mes œuvres», souligne l’artiste. D’exposition en exposition, l’artiste s’est fait connaître à travers le territoire national, mais également à l’étranger à travers sa participation, en 1991, dans une exposition collective à Paris, puis à l’exposition universelle de Séville (Espagne) en 1992.

En juin 2011, il prend part au 23e Concours international de peinture de Milan (Italie). Formé au Centre de formation des arts traditionnels de Sidi Fredj, Samir Bennikous a poursuivi son expérience artistique en tant que dessinateur dans un bureau d'études avant de parfaire son apprentissage de la peinture sur bois à Vienne (Autriche).

Sihem Oubraham