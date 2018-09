Rencontre avec l’auteur et journaliste Slimane Zeghidour : Souvenirs d’enfance…

Ecrivain, chercheur et rédacteur en chef-éditorialiste à TV5 Monde, Slimane Zeghidour a animé, lundi soir, une conférence-débat à l’institut français d’Alger pour présenter les grandes lignes de son dernier ouvrage «Sors, la route t’attend», paru récemment chez Les Arènes édition à Paris.

Né dans un hameau de la Kabylie dans les Babors, Slimane Zeghidour a grandi dans le camp de regroupement d’Erraguène, dans la wilaya de Jijel, établi et géré par l’armée de l’occupation française. De ce vécu confiné, qui fut celui de 2,4 millions de fellahs algériens ayant pris d’assaut la capitale aux lendemains de l’indépendance, de ce quotidien écoulé entre caserne et école, rythmé par les rafles au petit jour et le long sentier pour se rendre en classe, il a tiré un récit poignant de «choses vues», paru sous le titre «Sors, la route t’attend», paru récemment chez Les Arènes édition à Paris.

Dans ce livre autobiographique, limite nostalgique et essentiel à la mémoire de l’auteur pour mieux comprendre sa vision des relations algéro-françaises, Slimane Zeghidour relate son enfance passée jusqu’à l’âge de neuf ans dans ce camp de regroupement coupé du monde, et dans lequel il a vu un avion avant de voir un vélo ou une brouette. «Je suis né dans une atmosphère de guerre et j’ai couvert une dizaine de conflits dans les quatre coins du monde», a-t-il fait savoir.

Devenu grand reporter ayant couvert une douzaine de conflits, il revisite ce passé en se livrant à une réflexion inédite sur cette histoire algéro-française hors-pair, où la fin de la guerre, loin de séparer les deux peuples, les a, tout au contraire, rapprochés à un niveau inégalé au plan humain, linguistique, culturel et démographique. Pour le conférencier, deux points de vue devraient perdurer ; premièrement, la longévité de la langue française en Algérie, deuxièmement : le renforcement de la diaspora algérienne en France et l’immigration du moment que pas moins de cinq millions de français sont d’origines algériennes. «L’indépendance de l’Algérie n’a pas été la fin de ce conflit et de cette relation complexe, c’était plutôt un rebond, du moment où en 1962, il y avait seulement quatre journaux en langue française en Algérie, de nos jours on trouve une trentaine, ainsi que la multiplication exponentielle des mariages mixtes», a-t-il souligné. Tantôt disséquant la nature de la relation algéro-française, tantôt revenant sur son enfance, adolescence et les émotions qu’il a partagées dans le livre, Slimane Zeghidour a essayé de replacer l’histoire franco-algérienne dans le diaporama universel pour restituer ces vraies proportions et se tourner vers l’avenir. «La nature de la guerre de libération nationale était hybride et non pas symétrique d’un point de vue logistique, ce n’était pas comme au Vietnam. Le grand enjeu de la guerre de libération national était la population, cette guerre insurrectionnelle est de nos jours enseignée dans les plus grands états-majors du monde», a-t-il encore noté.

