Le chiffre du jour : Entre 1.600 et 2.200 milliards de dollars

Dans un rapport publié en mars 2017, le Global Financial Integrity, une organisation non gouvernementale internationale qui promeut la transparence financière dans le monde, invite les États, notamment ceux des régions en développement, de prendre des mesures contre les actes de criminalité transfrontalière, qui les plombe d’un montant situé entre 1.600 et 2.200 milliards de dollars.

PUBLIE LE : 18-09-2018 | 0:00