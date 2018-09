Stratégie nationale de la pêche et de l'aquaculture : Un plan d’action avec le PNUD

La représentation du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie a présenté, hier à Alger, les premiers résultats du projet d'appui de l'ONU à la Stratégie nationale de la pêche et de l'aquaculture. Ce projet d'appui a été lancé en 2014, en collaboration entre le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, le PNUD, l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Il comporte des plans d’action pour la pêche artisanale et l’aquaculture, et un plan de renforcement de capacité dans la pêche, avec un système de suivi, a expliqué le représentant-résident du PNUD en Algérie, Eric Overvest, lors d'un séminaire organisé en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Selon lui, ces trois plans ont permis, notamment la formation de professionnels de l'aquaculture et de cadres institutionnels, dont des stages ont été organisés à l'étranger. À ce propos, il a relevé la nécessité de la mise en œuvre de la stratégie, à travers l'expertise internationale, et aussi l'accompagnement des acteurs au niveau des différentes wilayas, pour les encourager «à mettre en place un maximum de ressources pour développer ce secteur». Il a aussi mis l'accent sur l'importance de développer l’aquaculture dans les zones sahariennes, ainsi qu'en eau douce dans les zones intérieures du pays, à l'image des fermes aquacoles lancées dans les wilayas d’Ouargla et d'El-Oued. Cette stratégie, a rappelé M. Overvest, vise à doubler la production aquacole en Algérie, pour passer de 100.000 à 200.000 tonnes/an, notamment à travers l'amélioration de la réglementation, le suivi et l'évaluation de l'activité via des systèmes d'information. «Il existe un grand potentiel pour mieux exploiter de manière durable les ressources halieutiques, et, ainsi, réduire la facture d'importation de produits de la mer», a avancé le représentant du PNUD, qui a signalé que l'Algérie importe actuellement 40.000 tonnes/an de poisson. Présent à cette rencontre, le directeur général de la pêche et de l'aquaculture auprès du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Taha Hammouche, a fait valoir que cette stratégie nationale de la pêche et de l'aquaculture doit permettre «l'organisation de la filière dans un cadre de développement durable, le renforcement de la sécurité alimentaire en Algérie, la création d'emplois et la contribution au développement de l'économie nationale, en tenant compte de la préservation du parc marin national, le respect de l'environnement et l'accessibilité en matière des prix».