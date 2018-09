Taha Hamouche, DG de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche : « Plus de 300 demandes d’investissements en aquaculture en deux ans »

Le développement de l’aquaculture en Algérie porte ses fruits. Plus que jamais, il y a une prise de conscience quant à l’importance vitale de cette filière. Au sein du ministère, des élections des chambres sont tenues afin de garantir une meilleure représentativité de tous les métiers. Dans cet entretien, M. Hamouche passe au peigne fin les différents programmes engagés ou sur le point de l’être, tout en rebondissant sur la pêche illicite et les mesures qui s’imposent à cette pratique menaçant la biodiversité marine, le programme du gouvernement visant à doubler la production à moyen terme, ainsi que les opportunités qu’offre l’aquaculture saharienne. Éclairage.

El Moudjahid : Tout récemment, des élections des Chambres de pêche et d’aquaculture sont tenues. S’agit-il d’une simple réorganisation ou la restructuration s’est imposée d’elle-même ?

Taha Hamouche : Les deux aspects se mêlent. Le mandat de l’ancienne Chambre de pêche et d’aquaculture a expiré en 2016. Il y a une nécessité de changement des textes régissant les élections, pour assurer une plus grande représentativité pour tous les métiers de la pêche et de l’aquaculture qui sont en train de prendre leur essor. Les élus à l’ancienne Chambre étaient essentiellement des professionnels de la pêche. Les autres métiers n’étaient pas suffisamment représentés. D’où le changement du cadre législatif. Les textes ont été publiés fin 2017. Nos démarches, elles, étaient entamées pour organiser les élections à partir de février dernier, avec notamment une campagne de sensibilisation et d’information aux nouveaux textes, ainsi que l’importance d’adhérer à ces chambres. On a commencé par les élections des chambres locales, et le processus s’est terminé par l’élection, jeudi dernier, de l’assemblée générale, et ensuite du président de la Chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture qui s’est déroulée, faut-il le rappeler, dans un esprit empreint de compétitivité, de sérénité, de transparence et de reconnaissance des résultats. C’était un évènement important, au vu de l’importance de la chambre dans l’organisation du métier. Aujourd’hui, nous avons, avec les professionnels, deux objectifs à la fois majeurs et communs. Il s’agit, d’une part, du développement de la pêche et de l’aquaculture, et de l’augmentation de la production, à travers la multiplication des investissements, et, de l’autre, préserver les ressources halieutiques qui connaissent une diminution certaine au niveau mondial, et la Méditerranée n’en est pas à l’abri. Les professionnels sont conscients de cette situation et des dangers qui entourent cette ressource, notamment par la pêche illicite et l’utilisation d’engin prohibés. Il est question d’organiser, avec les professionnels, ces pêcheries.



Vous relevez l’existence de dangers sur les ressources halieutiques. La Direction générale de la pêche et de l’aquaculture compte subventionner l’acquisition de matériels de pêche autorisés, pour limiter l’usage des filets dérivants. Y a-t-il péril en la demeure sur la biodiversité marine?

Nous sommes vraiment à la limite du point de non-retour. Il faut le dire et avoir la franchise de le dire. Heureusement que nous n’avons pas franchi cette limite. Le constat est là. Désormais, nous ne pouvons continuer à pêcher dans de telles conditions. Les professionnels en sont les premiers conscients, et les scientifiques aussi confirment la diminution des débarquements. Une situation qui interpelle et appelle à une pêche responsable. Des mesures s’imposent. Il ne s’agit pas de punir totalement l’exploitant de la mer, ce ne sont pas des interdictions qu’il faut décréter pour sauver la mer, mais il faut travailler avec intelligence et l’implication des professionnels, pour réussir cet équilibre économique entre l’usage de la mer et l’exploitation de la ressource et la préservation.



Si des cas de récidives sont constatés, comment comptez-vous réagir ?

La loi est durcie. Il y a des peines qui sont alourdies, avec des risques de prison pour les armateurs qui contreviennent à ces lois, ainsi que des sanctions financières lourdes qui peuvent aller jusqu’à la saisie du bateau. En collaboration avec les services de garde-côte, un important travail se fait pour l’application de cette loi, même si nous privilégions le dialogue avec les professionnels.



Dans le programme du gouvernement, il est prévu d’atteindre, d’ici 2020, quelque 100.000 tonnes par an de produits aquacoles. Quels sont les arguments sur lesquels vous vous appuyez pour réaliser ce défi ?

Le pays offre d’importantes opportunités en matière d’investissements, et un littoral avec 1.600 km de lignes de côtes disponibles. Il est également question de l’identification des zones d’activité aquacole et les 80 barrages en activité, lesquels peuvent constituer un réceptacle des investissements de développement de l’aquaculture d’eau douce, en plus de l’utilisation des bassins d’irrigation des agriculteurs. À ces capacités physiques auxquelles s’ajoutent la simplification des procédures et les facilités accordées par l’État, notamment à travers des crédits bonifiés à 100%, des concessions à des prix symboliques, des avantages fiscaux et parafiscaux quant aux importations des intrants pour les élevages, l’accompagnement technique et scientifique, et la formation, qui sont des éléments essentiels dans le développement de ces activités. Tout cela concourt à l’engouement lié à l’investissement dans l’aquaculture. Dans les deux dernières années, on a enregistré plus de 300 demandes d’investissements qui varient entre 200 à 300 millions de dinars chacun. En 2016, le nombre de projets en activité ne dépassait pas les 15. Deux ans plus tard, on est passé à plus de 62. Les capacités de l’aquaculture sont passées, elles, durant la même période, de 10. 000 à 33.000 tonnes. Des statistiques qui expliquent notre optimisme quant à l’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement.



Un des programmes majeurs lancés est celui baptisé «Diveco 2», financé par l’Union européenne. Quel est son apport majeur ?

L’accord signé entre le gouvernement et l’UE, pour 15 millions d’euros, vient en appui à la politique du gouvernement pour la réalisation des objectifs de ce quinquennat. Ce programme important donne des résultats satisfaisants et vient renforcer nos capacités institutionnelles, de contrôle, de recherche et de formation, pour accompagner les acteurs. Le programme qui tire à sa fin, après trois années d’exécution, permet un taux de contractualisation dépassant les 95%, et un taux de réalisation satisfaisant.



Le ministère a également misé sur l’aquaculture saharienne. Qu’attendez-vous au juste des projets inscrits dans cette filière ?

Il s’agit d’une opportunité formidable. Elle offre des possibilités extraordinaires par l’espace offert dans le Sud, la présence de l’eau, les températures de l’eau qui permettent une croissance rapide et intensive du poisson. Quand on voit les capacités de l’Égypte, premier exportateur de poisson d’eau douce, nous mesurons les opportunités qui existent en termes de marché, de production et d’exportation.



Un autre projet est lancé avec la PNUD sur la pêche artisanale. Où en êtes-vous au juste ?

Le projet vient d’être clôturé, et porte sur l’élaboration et la formulation de la stratégie du gouvernement pour le développement de la pêche et de l’aquaculture, avec un intérêt particulier à la pêche artisanale. La stratégie est formulée et adoptée par le gouvernement. Cela permet une certaine dynamique dans le développement du secteur.



Après cette clôture, y aura-t-il d’autres projets qui seront menés ?

Nous avons prévu l’élaboration d’un programme dit «Pêche 2», à travers lequel un appel est lancé aux bailleurs de fonds pour le financement de ce projet qui a une vision beaucoup plus environnementale écologique, de développement des différents secteurs de la pêche.



Les experts sont aujourd’hui unanimes : «la relation entre la pêche et la transformation est réduite non seulement par le petit nombre d’acteurs industriels, mais aussi par le choix de ces derniers de privilégier des approvisionnements issus de l’importation.» Comment résoudre cette équation ?

Le marché primaire absorbe la quasi-totalité de la production. Le manque de production du poisson a un corollaire sur les prix, notamment en basse saison. Cette augmentation de la production, qui viendra de l’aquaculture, alimentera l’industrie de la transformation qui est naissante.

Entretien réalisé par :

Fouad Irnatene