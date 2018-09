Métiers du numérique : Des entreprises locales et des multinationales recrutent

Emploitic et l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) organisent le 22 septembre au niveau de l’incubateur du parc technologique Sidi Abdellah (Alger), un IT Job Day pour les métiers du numérique. Une quarantaine d’entreprises algériennes et des filiales de multinationales installées en Algérie participent à cet événement destiné aux développeurs web, informaticiens et ingénieur IT.

Les candidats qu’ils soient jeunes diplômés ou expérimentés auront l’occasion de montrer leur talent, de saisir l’opportunité d’un emploi dans les métiers du numérique ou même de prendre un nouveau tournant dans leur carrière. Les entreprises participantes seront à leur écoute, prêtes à faire confiance à leurs talents, à les accompagner dans leur carrière et à leur ouvrir des voies vers l’avenir. Le IT Job Day est une opportunité pour ces Algériens de construire leur carrière, ici, en Algérie, en empruntant dès aujourd’hui le chemin vers les métiers du futur. À souligner que l’ANPT a pour rôle d’élaborer la stratégie nationale en matière de promotion et de développement des parcs technologiques, de dynamiser le secteur des TIC et de promouvoir une plus grande pénétration technologique au sein de la société.

Catalyseurs du secteur des TIC et propulseurs de l’innovation, l’ANPT accompagne au sein de ses incubateurs les jeunes diplômés innovateurs dans l’émergence de leurs startups, PME et PMI. Quant à Emploitic.com, elle se positionne aujourd’hui comme le leader du recrutement sur Internet.