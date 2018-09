Lutte contre l’analphabétisme : Des résultats positifs à Bechar

Les efforts consentis par les services concernés en matière de lutte contre l’analphabétisme ainsi qu’une lecture des statistiques présentées à l’occasion des récentes portes ouvertes organisées à cet effet, permet indubitablement de constater des résultats positifs et appréciables en matière de lutte contre l’analphabétisme. D’un taux de 20% d’analphabétisme il y a quelques années, celui-ci est passé à 8,56% en 2018, un taux jugé concluant et positif, grâce aux efforts consentis par les responsables de ce secteur, mais également par la volonté et le sérieux des personnes touchées par ce fléau, à l’exemple de cette femme âgée de plus de soixante ans qui a décroché son baccalauréat, en juin 2018. Le chef-lieu de la wilaya de Béchar compte 126 centres d’alphabétisation répartis à travers les différents quartiers et fréquentés par 2.000 citoyens de tous âges et dont 1.800 femmes contre seulement 200 hommes. C’est dire l’intérêt que porte le sexe féminin à cette immense envie d’instruction, malgré un âge avancé pour la plupart. L’encadrement est entièrement assuré par des enseignants contractuels ou de l’ANEM. L’idéal serait, à l’avenir, de pouvoir toucher encore un bien plus grand nombre d’analphabètes, notamment chez les jeunes, dont beaucoup souffrent encore de ne pouvoir « lire » une ligne, encore moins d’écrire leur nom.

Ramdane BEZZA