Gestion hôtelière : Une formation de T.S. entamée à Béni-Abbès

La première promotion de techniciens supérieurs (T.S.) en gestion administrative d’hôtellerie entamera sa formation le 23 du mois en cours au niveau de l’Institut national supérieur de formation professionnelle (INSFP) de Béni-Abbès (Bechar), spécialisé dans les métiers du tourisme, a-t-on appris hier auprès du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels à Bechar.

Cette promotion, composée de 25 jeunes ayant choisi ce type de formation spécialisée, sera suivie par l’ouverture d’autres sections, à savoir la formation à la gestion d’agences de voyages et de tourisme, guide touristique local et gestion des ressources humaines du secteur hôtelier au niveau du même institut, premier du genre dans le sud-ouest du pays, a-t-on précisé. Cette nouvelle structure de formation aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie, d’une capacité de 500 places pédagogiques, a été réalisée et équipée avec un coût de plus de 432 millions DA, dans le cadre de la stratégie de développement et de promotion du tourisme dans le sud-ouest du pays, et aussi dans le but de la mise sur le marché du travail de personnels qualifiés ayant une formation adéquate dans le domaine de la gestion hôtelière et touristique, a-t-on expliqué.

L’implantation de cet INSFP dans la région de Béni-Abbès (240 km au sud de Bechar), une région aux riches potentialités touristiques et naturelles, va permettre aussi l’attrait d’investisseurs publics et privés dans le secteur tourisme, grâce aux futurs techniciens supérieurs formés dans la gestion des activités hôtelières et touristiques, a-t-on ajouté. Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels compte offrir pour cette nouvelle rentrée 2018-2019, prévue officiellement le 23 septembre, 5.200 places pédagogiques à travers 3 INSFP, 16 centres de formation, 4 annexes et 12 internats totalisant 960 lits.

Parmi ces nouvelles offres, 1.685 places sont dédiées à la formation résidentielle, 1.905 à la formation par apprentissage, 125 à la formation en milieu rural, 235 autres à la formation passerelle, tandis que 150 places sont prévues pour les formations qualifiantes et 300 places pour les cours du soir, en plus des 325 postes de formation dédiés à la femme au foyer et 375 autres aux détenus des centres de rééducation et de réinsertion, a-t-on fait savoir.