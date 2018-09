Tizi-Ouzou : Près de 9.400 nouveaux bacheliers inscrits

L’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) sera dotée cette année de 20 laboratoires de recherche et d’un incubateur, a annoncé Ahmed Tessa, recteur de l’UMMTO, en marge de la cérémonie d’ouverture officielle de la nouvelle année universitaire 2018/2019 qui s’est déroulée à la faculté de droit de Boukhalfa, en présence du wali et du P/APW de Tizi-Ouzou, respectivement Mohamed Bouderbali et Youcef Aouchiche. «Une réunion du groupe de travail chargé de l’installation d’un incubateur au niveau de notre université est prévue pour la semaine prochaine», a-t-il fait savoir, en indiquant que la direction de cet incubateur est confiée à un ancien étudiant en informatique de l’UMMTO. Au départ, il commencera à prendre en charge les projets des étudiants de notre université pour, ensuite, élargir son champ d’action à d’autres projets», a précisé le recteur, en enchaînant sur la relance du projet de création d’un groupement de 20 laboratoires de recherche pour rapprocher et mutualiser les moyens des différents laboratoires existants. Concernant la rentrée universitaire, le recteur a indiqué qu’un effectif de quelque 60.000 étudiants, dont 58.000 en graduation et 2.000 en poste graduation, parmi lesquels près de 9.400 nouveaux bacheliers, seront accueillis par les différentes facultés de l’UMMTO. Cet important effectif estudiantin sera encadré par 2.200 enseignants et 2.300 fonctionnaires, a-t-il encore souligné, en mettant en exergue les meilleures conditions d’hébergement, d’études, de restaurations et transports qui sont réunies pour assurer une bonne rentrée universitaire. Ahmed Tessa a également tenu à rendre hommage à l’ensemble des acteurs universitaires qui ont relevé le défi de réussir cette présente rentrée universitaire en dépit de quelques déficits signalés.

Dans son allocution d’ouverture de cette nouvelle année universitaire, le recteur a soutenu qu’il a tenté de ramener une stabilité à l’UMMTO en faisant de la pédagogie une priorité absolue dans notre université qui a comme vocation de former l’élite. Le wali de Tizi-Ouzou a pour sa part appelé l’ensemble des acteurs universitaires à mettre à profit les moyens mis à leurs dispositions et œuvrer pour la stabilité de l’université en privilégiant la culture du dialogue. Le wali a aussi exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de cette présente rentrée universitaire.



351 agents seront recrutés



Un concours de recrutement de 351 ouvriers professionnels au niveau des établissements de la wilaya de Tizi-Ouzou est lancé par la direction locale de l’éducation, a annoncé la direction locale de l’éducation dans un avis publié sur son site électronique. Il s’agit de 222 ouvriers professionnels de niveau 1 ; 8 chauffeurs ; 15 magasiniers ; 15 cuisiniers ; 27 ouvriers professionnels de niveau 2 ; 42 agents de sécurité et 6 cuisiniers, a-t-on précisé de même source. La période de dépôt des dossiers de candidature à ses postes à pourvoir est fixée du 6 au 26 septembre courant et le dépôt de ces dossiers se fera au niveau de la direction locale de l’éducation, a indiqué la même source. La date du déroulement du concours de recrutement sera arrêtée incessamment, selon toujours cet avis. Un manque important en matière de personnel, particulièrement en main-d’œuvre qualifiée, est enregistré à travers des établissements scolaires de la wilaya de Tizi-Ouzou, déplorent les responsables de ces établissements scolaires.

Bel. Adrar