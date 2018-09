Langue amazighe : enseignée pour la première fois au secondaire à Sétif

A Sétif, la rentrée scolaire 2018-2019, si elle est marquée par l’accueil d’un nombre important d’élèves nouvellement inscrits, n’en est pas moins sans détenir la part du lion en matière d’infrastructures pédagogiques et partant, attester des efforts d’envergure qui sont consentis par l’Etat à l’endroit de ce secteur.

Une rentrée d’autant plus imposante au vu des nombreuses dispositions prises suite aux instructions de la tutelle à l’effet entre autres de consacrer une place de choix à l’enseignement de la langue amazighe autant au niveau des structures de l’enseignement secondaire, où cette langue est enseignée pour la première fois, que des collèges d’enseignement moyen et du cycle d’enseignement primaire.

La suppression de goulots d’étranglement par des mesures tendant à réduire la pression au niveau de certaines structures de l’enseignement primaire et l’élargissement du champ de l’enseignement préparatoire sont d’autres dispositions importantes qui font que cette rentrée, qui s’est déroulée dans des conditions normales voire dans l’optique de l’amélioration constante des conditions de scolarisation des milliers d’élèves qui ont rejoint les bancs du savoir.

Dans ce contexte la wilaya de Sétif, dont les infrastructures d’enseignement tous cycles confondus accueillent cette année 408.868 élèves soit près d’un demi-million d’élèves répartis sur 12.205 divisions, continue ainsi à se classer en pole position au niveau national du point de vue des effectifs scolarisés avec un écart positif de plus de 16.400 élèves et 339 divisions par rapport à l’année scolaire précédente.

Des chiffres révélateurs qui confèrent au secteur de l’enseignement la place qu’il mérite sachant que sur les 30.252 fonctionnaires qui veillent à l’encadrement de ce secteur, c’est près de 20.000 enseignants, des femmes et des hommes qui veillent à porter les vertus du savoir dans les coins même les plus reculés de cette wilaya qui comptent aujourd’hui 98 lycées d’enseignement général et 8 autres en cours de réalisation avec la réception attendues de 3 nouvelles infrastructures du genre dans les zones montagneuses de Oued Bered, Taya et Bougaa.

L’enseignement moyen n’en est pas moins doté avec 228 CEM, la réception attendue de celui de Salah Bey et 11 qui sont en cours de réalisation au moment où plus de 862 écoles primaires composent le potentiel de l’enseignement primaire avec 11 écoles en voie de réalisation.

Des acquis considérables qui traduisent aussi, si besoin est, l’attention particulière des pouvoirs publics locaux pour ce secteur et d’une manière générale l’Etat quand on sait que c’est par ailleurs 132.000 enfants nécessiteux qui bénéficient de la prime de scolarité décidée par le Président de la République, soit 40 milliards de centimes et pour ne citer que ces exemples 156.412 élèves qui bénéficient des apports de la cantine scolaire dans 729 écoles alors que plus de 48.000 autres empruntent chaque jour les 250 bus du transport scolaire.

F. Zoghbi