Protection civile : éviter les pertes en vies humaines

Devant le risque de plus en plus croissant des inondations qui affectent régulièrement notre pays, et face aux nombreuses interventions effectuées dernièrement, notamment à Tébessa, Oum El Bouaghi, Batna ou encore Ain Defla, les services de la protection civile restent sur le qui-vive et constamment en alerte. Dans l’espoir d’éviter les pertes en vies humaines et autres dégâts matériels, la Direction générale de la protection civile appelle les citoyens à «se focaliser» sur l’information préventive et estime «primordial» le fait de se tenir «informé» sur la nature des risques qui nous menacent. «Il s’agit ici de tenter d’associer le citoyen sur la prévention contre les différents risques.

Le droit à l’information générale sur les risques majeurs doit s’appliquer.

Chaque personne doit prendre conscience de sa propre vulnérabilité face aux risques et de pouvoir l’évaluer pour la minimiser», explique un communiqué de presse de la DGPC qui rappelle par la même occasion les consignes de sécurité et les comportements à «adopter» en cas de péril (inondations, intempéries…), des risques qui appellent à une vigilance «accrue» de la part de «tous». Ainsi donc, les services de la PC recommandent dans ces cas-là de fermer les portes et fenêtres ainsi que les aérations afin de «ralentir» l’entrée de l’eau et «limiter» par la même les dégâts, de couper l’électricité et le gaz pour «éviter» électrocution ou explosion et de monter dans les étages supérieurs avec comme bagages de précaution de l’eau potable, des vivres, des pièces d’identité ou encore un poste radio à piles, une lampe de poche avec des piles de rechange sans oublier des vêtements chauds et surtout les médicaments pour ceux qui en ont besoin.

«Il s’agit d’attendre les secours dans les meilleures conditions, sans qu’il ait de risques de se découvrir ou de sortir dehors», ajoute la même source qui met en garde de prendre l’ascenseur en pareille circonstances afin d’éviter de rester «bloqué».

La DGPC conseille par ailleurs d’écouter la radio pour «connaître» les consignes à suivre et de se tenir «prêt» à évacuer les lieux à «la demande» des autorités. «Prendre ses papiers d’identité et si possible, fermer son habitation. Ne pas aller chercher les enfants à l’école puisque cette dernière accomplira cette mission. Ne pas téléphoner pour libérer les lignes pour les secours de la protection civile. Ne pas aller à pied ou en voiture dans une zone inondée car ceci accroît le risque de s’exposer au danger.

Il faut garder son calme dans la mesure où nos services de secours sont prêts à intervenir», poursuit l’institution que dirigeait il y a quelques mois le colonel El Habiri.

Toutes ces consignes générales sont complétées par d’autres, plus spécifiques aux risques post-sinistres. «Lorsqu’on se retrouve à la maison, il est essentiel de procéder à l’aération des lieux, de désinfecter à l’eau de javel, de chauffer dès que possible et de ne rétablir le courant électrique que si l’installation est sèche», indique la DGPC qui tient à donner quelques conseils aux automobilistes cette fois-ci. «Tout le monde sait que lorsque les conditions météorologiques changent, il convient «d’adapter» sa conduite et son comportement sur la route.

«La pluie rend en effet les conditions de circulation bien plus difficiles, ce qui fait que la chaussée devient naturellement glissante, augmente les distances de freinage et réduit considérablement la visibilité.

Par conséquent, il faut absolument réduire la vitesse du véhicule, augmenter les distances entre les véhicules, allumer ses feux de croisement et même les feux arrière de brouillard en cas de très fortes pluies», recommande la protection civile qui insiste sur le «respect» du code de la route.

