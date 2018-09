Création d’un front populaire solide : Un Projet national

Une délégation de l’UGTA conduite par son secrétaire général, M. Abdelmadjid Sidi Saïd sera reçue aujourd’hui au siège du FLN. Dans sa démarche multidimensionnelle en vue de réussir et mieux promouvoir l’initiative de constitution d’un front populaire solide, le Front de libération nationale (FLN), enchaîne les sorties publiques et passe à la vitesse supérieure pour atteindre cet objectif. C’est ainsi qu’à l’occasion du 60e anniversaire de la création du premier Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) correspondant au 19 septembre, le doyen des partis saisit cette opportunité pour évoquer l’un des moments historiques du pays qui peut servir de socle commémoratif pour ancrer davantage la consécration de ce que son SG, M. Djamel Ould Abbès qualifie de «projet national». C’est en effet en ces termes qu’il désigne cette démarche portant création d’un front populaire solide auquel le Président de la République a appelé dans son message du 20 août dernier.

Un appel en passe de se muer en véritable sursaut national eu égard à l’adhésion massive qu’il a déjà suscité, ce qui dénote indéniablement d’une profonde prise de conscience de la société civile, partis politiques et organisations, quant à la nécessité d’un front uni qui, en vertu des orientations du Chef de l’Etat, saura préserver les acquis de l’Algérie, promouvoir la stabilité et protéger le pays des menaces extérieures, non sans durcir la lutte contre tous les fléaux nocifs, tels la corruption et le trafic de drogue.

L’adhésion de l’UGTA à ce front sera réaffirmée par ailleurs aujourd’hui, à l’occasion d’une rencontre prévue au siège du FLN où les membres du bureau politique à leur tête le SG, M. Djamel Ould Abbès, accueillerons une délégation de l’UGTA qui sera conduite par M. Abdelmadjid Sidi Saïd. Les adhésions au front populaire s’enchaînent les unes après les autres, et l’on compte déjà près d’une trentaine de partis politiques et d’organisations qui, dans ce cadre, ont répondu favorablement et adhéré à l’appel du Chef de l’Etat, et qui aspirent tous à voir le Président de la République se présenter pour un nouveau mandat lors de la prochaine présidentielle de 2019. Dimanche dernier, le FLN a reçu une délégation l’Union nationale de la femme algérienne (UNFA) conduite par Mme Nouria Hafsi qui a témoigné à l’occasion de sa reconnaissance pour les multiples efforts consentis par le Président de la République en faveur de la promotion de la place de la femme. Elle a également soutenu de son engagement à ne ménager aucun effort quant à mieux sensibiliser les différentes catégories de la société autour des objectifs visés par la création du front populaire solide.

De son côté, le SG du FLN avait notamment soutenu que le pays se réconcilie aussi avec son histoire, et c’est suivant cette logique que le parti a décidé de commémoré le 60e anniversaire de création du GPRA.

Rappelons à ce propos que l’annonce officielle de la constitution du Gouvernement provisoire de la République algérienne a eu lieu le 19 septembre 1958 au Caire (Egypte). Le même jour, la première déclaration du président du GPRA, le défunt Ferhat Abbas, fut rendue publique, définissant les circonstances de la naissance de ce gouvernement et les objectifs visés par sa création.

Ce gouvernement est intervenu en exécution des décisions prises par le Conseil national de la Révolution algérienne (CNRA) lors de sa réunion tenue au Caire du 22 au 28 août 1958 au cours de laquelle le Comité de coordination et d’exécution (CCE) fut chargé d’annoncer la création d’un gouvernement provisoire pour parachever la mise en place des institutions de la «Révolution» et la reconstruction d’un État algérien moderne.

Le Gouvernement provisoire avait mis les autorités françaises devant le fait accompli alors que celles-ci prétendaient ne pas avoir d’interlocuteur pour négocier.

Karim Aoudia