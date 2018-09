Pour identifier les zones inondables : Vers la réalisation d’une cartographie spatiale

M. Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, a déclaré, hier, que son département œuvre «à la préparation d'une stratégie globale de prévention face aux risques d'inondations».

Le ministre, qui était l'invité du Forum de la radio, a indiqué que «les nouveaux équipements acquis, ces dernières années, nous aident à déterminer l'épaisseur de l'écoulement dans certaines zones, et avec un logiciel en cours d'installation, nous pouvons aussi transmettre des données dans l'objectif de lancer des alertes et de déclencher, le cas échéant, des plans d'intervention».

M. Necib a parlé d'un plan d'urgence qui concerne prioritairement trois wilayas, il sera élargi ensuite à 28 villes.

Le ministre a signalé l'intérêt d'une stratégie aidant les services de son département en coordination avec d'autres secteurs, notamment l'Agence spatiale algérienne (ASAL), à «la réalisation d'une cartographie spatiale» des zones inondables permettant de «mener des simulations, dans une première phase de préfiguration pour la conception des plans d'intervention d'une efficacité optimale, pour la préservation des infrastructures». La cartographie sera aussi un élément fondamental «pour la structuration des projets urbains, loin des zones inondables» en collaboration avec les collectivités locales.

Le ministre précise que Chlef, Médéa et Blida sont plus exposées aux risques d’inondations et rappelle qu'en plus «des équipements modernes pour se prémunir contre les risques», il est également question de formation de 32.000 éléments de l'Algérienne des eaux, agents, techniciens et ou cadres.

En deux décennies, le secteur a réalisé 600 projets d'un montant de 2.000 milliards de dinars, entre constructions, aménagements et assainissements.

Le ministre a relevé que son département ministériel collabore avec celui de l'agriculture, du développement rural et de la pêche en vue d'exploiter des eaux de ces infrastructures dans l'irrigation. Par ailleurs, le ministre a, une nouvelle fois, assuré que l'eau du robinet «est 100% potable» car «soumise à un contrôle rigoureux : 2.000 opérations d'analyse quotidiennes concernant la présence du chlore et 1.000 autres opérations concernant l'analyse physico-chimique et bactériologique», a-t-il tenu à préciser, signalant par là, le fait que les autorités sanitaires et hydriques sont à cheval sur cette question qui relève de la sécurité et de la santé publiques.

Aussi, le contrôle est assuré par un réseau de «160 laboratoires», avance le ministre ajoutant que «tous les opérateurs activant dans le domaine de l'eau potable à travers le pays exercent selon les normes sanitaires», a déclaré le ministre qui a tenu à rappeler d'abord «le cadre juridique mis en place en la matière, à travers six décrets exécutifs réglementant le contrôle de qualité».

M. Necib a évoqué les grands projets de son département, comme la réalisation de quatre autres stations de dessalement dans les régions de Béjaïa, Alger, Tarf et Skikda, d'une capacité de 720.000 m3/jour en plus des 11 stations d'une production avoisinant les 2 millions m3/jour.

Tahar Kaïdi