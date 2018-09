Championnat d'Afrique de natation/eaux libres : L’Algérie termine 3e avec 21 médailles

La sélection algérienne de natation a obtenu une nouvelle médaille d'or, grâce à la nageuse Souad Cherouati, au terme des compétitions de natation en eaux libres, qui se sont déroulées, dimanche, au barrage de Boukerdane de la wilaya de Tipaza, dans le cadre de la 13e édition du Championnat d'Afrique de natation (10-16 septembre). La compétition prend ainsi fin avec une 3e place pour l’Algérie, avec un palmarès de 21 médailles, dont trois en or, derrière l’Egypte tenante du titre (34 médailles) et l’Afrique du sud avec 39 médailles. La 7e et dernière journée de ce championnat africain, marquée par le déroulement de la compétition de 5km en eaux libres, a vu la distinction de la nageuse algérienne Cherouati Souad, qui a obtenu la 3e médaille en or pour l’Algérie avec un chrono de 1:2.49 suivie en 2e position par l’égyptienne Atef Shadha. Dans sa déclaration à la presse, Cherouati s’est dite heureuse de cet exploit, «fruit des efforts de toute une saison de préparation», tout en exprimant le souhait de continuer sur cette lancée, d’autant plus que la concurrence était rude avec les nageuses égyptiennes, a-t-elle relevé. La sélection égyptienne, tenante du titre, a ajouté 4 nouvelles médailles (1 or, 1 argent et deux en bronze) à son palmarès. Chez les messieurs, la première place du podium est revenue à l’Egyptien Mraoui Merouane (57.28,) suivi du Marocain Sabir Said et de l’Egyptien El Bahri Ada.