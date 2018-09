Ligue 1-Mobilis : Le Groupe COSIDER nouveau sponsor de la JS Kabylie

La JS Kabylie, club de la Ligue 1 de football Mobilis, et le groupe COSIDER ont signé hier une convention de sponsoring pour la saison sportive 2018/2019, et qui «pourra être reconduite d'un commun accord entre les deux parties pour les prochaines saisons», a annoncé l'entreprise.

La convention de sponsoring a été signée au centre de formation de COSIDER à Réghaïa (Alger), par le PDG du Groupe COSIDER, Lakhdar Rekhroukh, et le président de la société sportive par actions, JS Kabylie, Chérif Mellal. «Cette convention s'inscrit dans le cadre de la démarche prônée par le Groupe COSIDER en matière de soutien et de promotion des activités sportives nationales», indique un communiqué de COSIDER, ajoutant que cet accord «vise à accompagner la JSK dans sa participation dans les phases de compétitions nationales et internationales, et dans celles relatives à la préparation des bases pour le lancement des programmes de formation de jeunes espoirs». «Les deux parties ont exprimé leur satisfaction pour le partenariat ainsi engagé, décidé de tout mettre en œuvre pour le dynamiser dans l'intérêt du mouvement sportif national et convenu de rechercher l'ensemble des voies et moyens aptes à permettre son extension pour l'épanouissement de la JS Kabylie», conclut le communiqué de COSIDER. La JS Kabylie est provisoirement leader du championnat de Ligue 1, avec 12 points, à la faveur de son large succès face au MC Alger (5-0), dimanche au stade Omar-Hamadi (Bologhine), pour le compte de la 6e journée.