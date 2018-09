Natation, Mohamed Hakim Boughadou : « Les résultats de nos nageurs ont dépassé les prévisions »

Pour le premier responsable de la natation algérienne, les résultats réussis par nos nageurs dépassent les prévisions établies par la FAN, à l’occasion de la 13e édition du Championnat d’Afrique de natation abrité par l’Algérie et qui s’est déroulé au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf.

Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), M. Hakim Boughadou, a profité de sa présence au forum de nos confrères d’El-Chaâb, pour exposer le bilan du Championnat d’Afrique de natation qui s’est déroulé du 10 au 16 septembre à Alger. Tout d’abord, il a tenu avant toute chose à remercier de vive voix le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, pour leur soutien indéfectible et l’aide apportée pour la réussite de cette compétition continentale. Ensuite, il a fait un exposé succinct sur les conditions de déroulement de la compétition, les résultats obtenus par nos athlètes, le niveau de ce championnat d’Afrique, les moyens mis à la disposition de la fédération qu’il dirige, pour que cet évènement soit couronné de succès. «La natation algérienne a récolté un total de 23 médailles, dont 3 en or, 7 en argent et 13 en bronze, avec une 3e place méritée au classement général. C’est franchement positif, et on a fait mieux que ce que l’on espérait obtenir au départ. Nos nageurs, qui sont très jeunes pour la plupart, se sont surpassés et leurs staffs ont fait du très bon travail. Je tiens vraiment à les en féliciter», a déclaré tout de go le président de la FAN. Pour ce qui est des conditions de déroulement de la compétition, M. Boughadou dit : «De l’avis de l’ensemble des participants, je peux affirmer aujourd’hui, sans risque de me tromper, que tout s’est très bien passé, Dieu merci. De gros efforts ont été consentis par toutes les parties concernées par la réussite de ce championnat d’Afrique. Notre pays s’est encore une fois montré à la hauteur dans l’organisation de compétitions internationales. On a reçu les félicitations des présidents de la FINA (Fédération internationale de natation), et de la CANA (Confédération africaine de natation). Cela est une preuve du succès de cette compétition qui vient de se dérouler chez nous. On a relevé le défi avec le bon déroulement des compétitions dans les trois spécialités : Natation, Master et Nage en eau libre.» Le président de la fédération n’a pas manqué l’occasion de remercier les fédérations de voile, d’aviron et d’athlétisme, pour toute l’aide précieuse qu’elles ont apportée à la FAN, notamment sur le plan matériel. Il a souligné que la fédération tient à instaurer un climat de sérénité au sein de la famille de la natation algérienne. Il propose d’instaurer les Auwards, pour honorer les anciens athlètes et personnalités de la discipline, qu’ils soient algériens où étrangers. Il a indiqué que le budget alloué à cet évènement était de 10 millions de dinars, en plus de l’apport des sponsors.

Un budget spécial alloué par le MJS. Il n’a pas caché sa satisfaction par rapport au niveau affiché par les nageuses et nageurs algériens, lors de ce championnat d’Afrique, qui a enregistré 22 records nationaux. Ces derniers, a-t-il dit, ont convenablement honoré les couleurs nationales et ont démontré de réelles capacités et dispositions qui présagent d’un avenir radieux de la natation algérienne. Pour peu que les moyens suivent. «La politique que la fédération préconise va dans le sens du développement effectif et sur la durée de la natation algérienne, qu’on doit faire sortir absolument de l’anonymat. Il y a des problèmes, on propose des solutions. On est là pour accompagner et apporter l’aide nécessaires à l’ensemble de nos meilleurs athlètes. On travaille dans ce sens, et notre politique doit être bien précise pour faire progresser la natation algérienne. On a gagné une équipe, lors de ce championnat d’Afrique, il faut la préserver», a-t-il souligné. C’est donc un président serein et qui promet de travailler dans une totale transparence, dans le seul intérêt de la natation algérienne, que nous avons eu le plaisir d’écouter, à l’occasion du Forum d’El-Chaâb, hier matin. Nous évoquerons, dans nos prochaines éditions, d’autres points traités par le boss de la fédération en la circonstance.

Le cas Sahnoun…

Le cas du nageur algérien Oussama Sahnoun, qui avait évoqué une blessure pour bouder les derniers Championnats d'Afrique à Alger, a été «très riche pour la Fédération algérienne en termes d'enseignements», a considéré le président de cette instance, Abdelhakim Boughadou, en se disant «décidé à changer certaines choses», pour éviter d'autres désagréments de ce genre à l'avenir. «Ce qui s'est passé avec Sahnoun a montré que la Fédération algérienne présente quelques failles, particulièrement dans sa manière de traiter avec les athlètes d'élite.

Nous espérons donc faire le nécessaire, lors de la prochaine assemblée générale, en adoptant de nouveaux textes, qui à l'avenir nous éviteront de retomber dans les mêmes pièges» a indiqué M. Boughadou. Quarante-huit heures avant le coup d'envoi des derniers championnats d'Afrique (10-16 septembre), Sahnoun avait annoncé à la fédération que son médecin traitant lui avait prescrit «un arrêt complet de 30 jours, le dispensant de toute activité sportive entre le 4 septembre et le 4 octobre prochain», a-t-il commencé par expliquer.

«L'athlète étant établi en France, nous lui avons demandé de se présenter à Alger, comme le veut l'usage, pour permettre au staff médical national de constater lui-même l'existence de cette blessure, et s'assurer qu'elle nécessite vraiment un arrêt de 30 jours», a-t-il poursuivi. Malgré une récente nouvelle invitation à se présenter à Alger, pour éclaircir cette situation, Sahnoun n'a donné aucune suite favorable. Ce qui a déçu aussi bien la fédération que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, n'ayant pas hésité à fustiger l'athlète dans l'une de ses dernières sorties médiatiques. «Les athlètes d'élite deviennent grincheux dès qu'on commence à leur poser des questions sur les sommes qu'ils dépensent pendant leur préparation. Ils pensent que la Fédération cherche à s'immiscer dans leur vie privée, mais, en vérité, cette instance ne fait que son travail.

Ces athlètes ont bénéficié d'une bourse de la part de l'État algérien. Par conséquent, ce dernier a un droit de regard sur ce qu'ils font avec, et ça, les athlètes tardent à le comprendre. Ils veulent prendre une bourse, sans avoir à rendre le moindre compte, et ça, ce n'est pas possible», a-t-il assuré. De tous les nageurs algériens, «Sahnoun est le mieux lotis actuellement», selon le président de la Fédération, car «il a vu sa bourse passer du simple au double». Un privilège qui l'oblige non seulement à rendre des comptes, mais à bien représenter l'Algérie dans toutes les compétitions internationales.

Or, lui n'a rendu aucun compte, et il semble avoir boudé les derniers Championnats d'Afrique. Boughadou a trouvé «dommage» que Sahnoun «soit aussi mal conseillé», car cela pourrait nuire gravement à sa carrière. «Je connais les capacités de Sahnoun et, en tant qu'ancien nageur, je peux assurer sans prétention aucune qu'il peut aller très loin. Le chrono qu'il avait réalisé en Espagne pendant le JM de Tarragone le place d'ailleurs dans le top 5 mondial. Mais, pour se maintenir à ce niveau, il doit se concentrer sur son travail et éviter les mauvais conseillers», a conclu M. Boughadou.