Infrastructures, CS Constantine : lancement «prochainement» des travaux d’un centre de formation

Les travaux d’un centre de formation des jeunes catégories de football du CS Constantine seront "prochainement" lancés au chef-lieu de wilaya, a déclaré dimanche le manager général de ce club.

S’exprimant au cours d’une conférence de presse organisée au siège du club, M. Tarek Arama a indiqué que ce projet, premier du genre dans l’histoire de ce club, permettra «de préparer de jeunes footballeurs aux exigences du club et sera dans les années à avenir le pourvoyeur de l’équipe première du CS Constantine».

Implanté au lieudit «7e kilomètre», à proximité de la route nationale RN 5, reliant les communes de Constantine et d’Ain Smara, ce projet, actuellement en phase d’études, a été pris en charge par l’actionnaire majoritaire du club, l'entreprise nationale de travaux aux puits (ENTP), a fait savoir le même responsable, précisant que les démarches de l’acquisition de l’assiette foncière ont été parachevées.

Le choix du site pour la réalisation de ce centre a été dicté par son emplacement «stratégique», au milieu d’une zone forestière devant assurer une meilleure évolution des jeunes joueurs, a détaillé, M. Arama.

Cette école de football sera dotée de plusieurs terrains en gazon, de salles de musculation, d’une auberge, d’espaces de détentes, d’une salle spécialisée pour la récupération physique, d’une clinique et d’un pavillon administratif, a informé le manager général du CSC.

Au cours de cette conférence de presse, Tarek Arama s’est exprimé également sur plusieurs points, notamment l’entame difficile du championnat, la situation actuelle de l’équipe et les redevances des joueurs. Il a, dans ce sens, estimé que le début du championnat était difficile pour le CSC en raison du manque d’harmonie dans le jeu entre les nouveaux et les anciens joueurs, assurant que «le rendement de l’effectif s’améliore de match en match» et que «le salaire des joueurs sera versé avant le prochain match» qui devra opposer l’équipe locale au Paradou Athlétic Club (PAC) vendredi prochain au stade du Chahid Hamlaoui.