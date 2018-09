Dans la lucarne : Faut-il respecter les 9m15 ?

Notre championnat national au niveau de son élite amorce un « virage » assez important. Certes, il n’est pas crucial, mais il nous donne une idée sur les prétentions des uns et des autres dans le présent exercice. Plusieurs équipes se comportent bien jusqu’ici, même si certains pointent déjà l’arbitrage l’accusant, sciemment ou pas, de favoriser certains sur les autres, eu égard à certaines erreurs flagrantes comme ce fut le cas entre l’ESS et le CRB, le CABBA et le NAHD ainsi que le MCA et l’ESS. D’autres équipes se sont, elles aussi, plaintes du rôle négatif joué par certains arbitres. Heureusement, qu’il ne faudra pas les mettre tous dans le « même panier ». Certains se sont même élevés contre le fait que nos arbitres ne sont pas à cheval concernant l’application du 9 mètres quinze. A vrai dire et selon les observateurs, ont l’applique à tort ou à travers. On ne dit pas qu’ils le font à la tête du client, mais ce qui est sûr, c’est que cette mesure est tout simplement non appliquée d’une manière scrupuleuse comme le veut les règlements de « l’International Board ». Il y a des lois immuables que les arbitres doivent respecter à la lettre en veillant à leur mise en pratique. Sinon, on fausse carrément le résultat d’un match. On suit les championnats européens et étrangers, et on constate tous qu’un joueur talentueux peut donner le succès à son équipe sur un coup de pied arrêté. Par conséquent, faire reculer un « mur » à la distance indiquée par les « 11 lois du jeu » est quelque chose de primordiale. Ce n’est nullement un aspect facultatif qui n’a aucune incidence sur le déroulement d’une rencontre de football. Bien au contraire, dans certaines circonstances, il peut même être important sur la décision finale. De nos jours, dans les grands derbys ou chocs, la décision finale peut se faire sur des « détails ». D’ailleurs, nos spécialistes, analystes et même techniciens vous diront, à chaque fois qu’on leur demande leurs avis sur un match où les forces en présence sont presque d’égales valeurs, ils vous répondront que

« tout se jouera sur des détails ». Parmi, ces «détails» dont on parle avec délectation et à profusion, le respect des 9 m15 reste quelque chose de très important. C’est vrai que quelques analystes, qui sont dans le vrai, avaient abordé, à satiété, cette question qui semble tomber en désuétude ces derniers temps. Car, les gens ont tendance à être pris par le cours des matches pour s’occuper du manque de quelques mètres pour exécuter un

« coup franc ». Pour eux, ce qui compte, c’est que les deux équipes distillent du beau spectacle et aussi qu’elles soient fair-play. Ce qui est de nos jours de plus en plus rare. Par conséquent, le rôle que peut joueur les arbitres dans un match de football est capital. C’est ce qui fait dire à certains, par raillerie, que « si vous voulez gagner un match, il faudra ramener l’arbitre avec vous. De préférence qu’il soit de votre patelin ». C’est cela le jeu au football aujourd’hui, puisqu’il ne se joue pas toujours dans un «rectangle vert». Le plus souvent, tout se fait derrière le stade. C'est-à-dire tout se passe dans les «coulisses et les coups bas». C’est pour cela qu’on souhaite que nos arbitres, dont la responsabilité est grande, fassent de très grands efforts pour que tout se déroule parfaitement bien ou presque dans nos stades. C’est vrai que ce n’est pas facile, mais avec la volonté de tous, on y arrivera !

Hamid Gharbi