JSK : Dumas tempère les ardeurs

En battant le MC Alger sur le score sans appel de 5 buts à 0, la JS Kabylie a maintenu sa série d’invincibilité. Après six journées, les Canaris affichent un bilan plus que satisfaisant avec trois victoires et trois nuls. Un parcours qui justifie son statut de leader temporaire.

Petitement, sans faire de bruit, la JSK est en train de réaliser un début de saison sans faute. En six journées de championnat, les poulains de Franck Dumas n’ont concédé aucune défaite. Pour une équipe qui se bat pour son maintien depuis plusieurs saisons, ce parcours prend allégrement les contours d’une renaissance. Du renouveau, si l’on veut tant est les supporters de la JSK jubilent à l’idée de voir la JSK des grands rendez-vous renaître à nouveau.

Dimanche à Bologhine, à l’occasion du match face au MCA, les Canaris ne partaient pas franchement favoris. Leur dernière sortie en date sur la pelouse du stade Omar-Hamadi s’est soldée sur une défaite (2-0).

Mais forts d’un état d’esprit de vainqueurs, les coéquipiers de Mehdi Benaldjia ont littéralement malmené leur adversaire qu’ils ont battu sur le score sans appel de cinq buts à zéro. Inattendu !

Bien qu’euphorique à la fin du match, Franck Dumas a vite fait de tempérer les ardeurs. «Cette belle victoire est la récompense du travail effectué. Ça fait plaisir de gagner de surcroît avec l’art et la manière, mais il faut garder les pieds sur terre. Il faut continuer à travailler.

Nous avons de bons jeunes qui ont une importante marge de progression et nous sommes en train de travailler sur ça justement», a dit le technicien français qui refuse de fixer d’objectifs. «Je ne veux pas qu’on me parle de titre. Ce n’est pas dans nos objectifs. L’objectif est de faire progresser l’équipe à chaque match. Je l’ai déjà dit, si le président me dit je veux le titre, je lui dirai de chercher un autre entraîneur !», a insisté Dumas qui ne veut visiblement pas se mettre de la pression sur les épaules.

C’est donc avec cet état d’esprit que Franck Dumas va s’atteler à préparer la réception du CRB, ce vendredi. L’on s’attend à ce qu’il utilise le même discours lors de son débriefing de reprise ce mardi, l’objectif étant de gérer match par match. Cela évitera au groupe d’être sous pression. Légitime.

