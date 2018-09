Coupe de la CAF, Al Masry 1 – USM Alger 0 : Les Algérois maintiennent leurs chances intactes

L’USM Alger a été vaincue, dimanche soir à Port Said, à l’occasion de la première manche des quarts de finale de la coupe de la confédération africaine.

Les poulains du coach français Thiery Froger, qui n’ont pas à rougir de leur prestation en Egypte, se sont inclinés par un score étriqué. L’unique réalisation de cette partie, pratiquement équilibrée, a été l’œuvre de l’international palestinien Wadi (54’). Dans cette partie, les Algériens ont fait jeu égal avec leurs homologues égyptiens, notamment en première période où les deux formations se sont rendues coups pour coups. C’est en seconde mi-temps que les rouge et noir, malgré une bonne organisation tactique, ont encaissé l’unique but. 54’, Wadi en deux temps parvient à concrétiser les efforts des poulains de Hossam Hassan, qui, faut-il le souligner, ont posé les pieds sur le cuir, au retour des vestiaires. Grendou dévie de la tête le centre d’Eissa. Wadi tente une première fois sa chance, mais son tir est repoussé par Chafai. Le cuir revient dans les pieds de l’international palestinien, qui, d’une jolie talonnade, glisse le cuir dans les filets de Zemmamouche. Malgré les nombreuses tentatives, les joueurs de l’USMA ne parviendront pas à revenir à la marque. «Je pense que nous méritions au moins de rentrer avec le match nul. L’équipe égyptienne ne nous a pas été vraiment supérieure dans le jeu.

Cela dit, dans l’ensemble je suis satisfait de la prestation de mon équipe. Il y aura une deuxième manche à Sétif où nous aurons notre mot à dire. Seulement, il va falloir faire plus d’efforts et surtout se montrer un peu plus efficaces face aux buts. Lors de cette confrontation, nous avons eu affaire à une solide formation d’Al Masry, qui n’était pas facile à manier. A présent, nous connaissons un peu mieux notre adversaire. Nous disposons d’un peu de temps pour préparer le match retour», a déclaré le coach de l’USM Alger en fin de partie. De son côté, l’entraîneur d’Al Masry s’est félicité de cette victoire, regrettant toutefois les occasions manquées par son équipe. «Nous savions que notre tâche allait être difficile face à une coriace équipe algérienne. Nous en avons eu la confirmation sur le terrain. Je suis satisfait du rendement de mes joueurs qui se sont donnés à fond dans cette partie. Leurs efforts ont été récompensés par cette victoire. J’aurais souhaité gagner par un score plus large, surtout que nous nous sommes procurés de nombreuses occasions de scorer. Ça reste quand même un bon résultat face à une bonne équipe de l’USMA. C’était important pour nous de ne pas encaisser. A présent, on doit se concentrer sur la préparation de la deuxième manche. Il va falloir finir le travail», a déclaré Hossam Hassan.

Pour rappel, le match retour est prévu pour le 23 septembre à 20h au stade du 5-juillet, selon le site officiel de la CAF. A noter que les dirigeants de l’USMA ont demandé à délocaliser la rencontre à Sétif, dans la mesure où le stade du 5-Juillet est fermé pour travaux.

Rédha M.