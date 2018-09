TAJ : Les P/APC appellent M. Bouteflika à briguer un nouveau mandat

Réuni samedi, à Alger, sous la présidence du chef du parti, Amar Ghoul, et du président du groupe parlementaire, le Conseil national des présidents des Assemblées populaires communales de Tajamou’e Amal Jazair, indique vouloir soumettre des propositions sous la forme d’un document qui comprend une série de propositions et d’idées dont la finalité est d’enrichir le projet de loi sur les collectivités locales, en cours d’élaboration par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales.Selon en effet un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, TAJ appelle le gouvernement à «soutenir» le développement local et à «accompagner» et «aider » les communes pauvres et salue par la même occasion le programme le programme de formation élaboré par le département ministériel de M. Bedoui au profit des P/APC ainsi que les efforts consentis pour la «modernisation» du secteur et le lancement de plusieurs ateliers visant à la révision d’un certain nombre de lois. «Il s’agit plus particulièrement du code communal et de wilaya, d’où notre volonté de participer à l’enrichissement des débats à travers les propositions que nous jugeons utiles et salutaires pour les citoyens et pour le pays», indique le parti de Ghoul qui a mis à profit cette opportunité pour réitérer son souhait de voir le Président de la République briguer un autre mandat à la tête de la plus haute magistrature du pays. Cette fois-ci, c’est le conseil national des P/APC que préside Tahar Kouider qui appelle M. Abdelaziz Bouteflika à «poursuivre» sa mission et son œuvre en vue de parachever les réformes engagées dans les différents secteurs. Aussi, le Conseil assure de sa disponibilité à adhérer au front populaire solide auquel a appelé le Président de la République dans son message à la nation, le 20 août dernier, à l’occasion de la célébration du double anniversaire de l’offensive Nord du constantinois et de la tenue du Congrès de la Soummam. «Il est de notre devoir de protéger la nation et de préserver sa sécurité et sa stabilité», souligne TAJ qui se félicite en outre des décisions de Bouteflika liées à la loi de finances de 2019 dont l’avant-projet a été examiné par le Conseil du gouvernement, à la fin du mois d’août. «Nous sommes satisfaits du fait qu’aucune augmentation fiscale n’est prévue à cet effet par le texte qui encourage, au contraire, l’orientation sociale de l’Etat et qui accorde un intérêt particulier au développement des Collectivités locales, les communes en premier», se réjouit la même source. Il est bon de noter que la réunion du Conseil national des P/APC de TAJ s’inscrit dans le cadre du programme de formation tracé par le parti au profit de ses élus locaux (APC et APW), visant à «élargir» la base de leurs connaissances, consultations et échanges des expériences entre eux. Il est question également «d’améliorer» le rendement de ces élus en vue de «répondre» aux attentes des citoyens et de «prendre en charge» leurs préoccupations et «d’inculquer» une «nouvelle» culture dans les prises de décisions. Lors de la journée de formation organisée samedi dernier, les élus locaux de TAJ ont eu à approfondir leurs connaissances sur la fiscalité locale, l’élaboration du budget ou encore la diversification des voies et moyens pour assurer le maximum de revenus à la commune. S. A. M.