UGTA : Préserver la démocratie syndicale

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a insisté, hier, sur la nécessité de favoriser le dialogue, de préserver la paix et d’assurer la stabilité du pays. Intervenant, à l’occasion de la réunion à El Achour (Alger) des responsables des Fédérations UGTA, il a souligné que «le noble militantisme ne peut s’édifier que sur le socle de la stabilité et la paix, basé sur le dialogue». Rejetant en bloc toute forme de lutte violente, devant un parterre des militants, il soutiendra que «cette méthode ne mènera nulle part et ne sert à rien». Il a ajouté que «les nobles militants syndicalistes ont une responsabilité morale et une conscience de régler et de prendre en considération les doléances et les problèmes des travailleurs et non pas de casser leurs espoirs». Donc, a-t-il estimé «la prudence et la mise en écart de toutes les actions syndicales basées sur la violence constitueront, sans nul doute, le moyen le plus efficace pour atteindre nos objectifs et assurer la paix et la stabilité». Sidi Saïd s’est attaqué directement à tous ceux qui ne cesseront pas de semer la haine au sein des organisations syndicales. Regrettant, le fait que ces derniers n’ont pas également cessé de s’attaquer à sa personne sur les réseaux sociaux, le donnant comme partant et retraitable, relevant dans ce sens, n’avoir rien à cacher sur sa maladie, un cancer qu’il soigne depuis quelque temps déjà : «Oui je ne cache rien. Je suis malade et ce n’est pas une honte. J’ai un cancer que je soigne», a-t-il précisé. Mettant à profit cette occasion, il a invité l’ensemble des syndicats membres de l’UGTA à déployer plus d’efforts pour protéger la démocratie syndicale et la lutte syndicale puisqu’ elles représentent la base de tout travail pour arracher ses droits, même si, les travailleurs rencontraient parfois des difficultés. A ce propos, il a assuré qu’il va mettre tous les moyens nécessaires pour éradiquer définitivement le favoritisme et les passe-droits. S’agissant, du nombre des adhérents au sein de l’UGTA, il fera savoir que la première organisation syndicale du pays enregistré jusqu’au mois de septembre 3 millions d’adhérents». Pour appuyer ses dires, il a fait savoir que l’Institut national des études et de la recherche syndicale (INERS) d’El Achour, avait permis de former durant les dix dernières années 200.000 syndicalistes dont un pourcentage de 45% concernait la formation de la femme travailleuse. Abdelmadjid Sidi Saïd n’a pas manqué, par ailleurs, de mettre en avant les différentes réalisations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il a cité, entre autres, l’officialisation de tamazight, la consécration de Yennayerr comme fête nationale et la réconciliation nationale. Par ailleurs, les dirigeants de l’UGTA ont adopté à l’unanimité une proposition pour la création du «Front populaire», en réponse à l’appel lancé par le Président de la République. Dans une motion spéciale dont une copie nous a été remise, la direction de l’UGTA a souligné que «les travailleuses, les travailleurs et les retraités soutiennent la poursuite de l’œuvre du moudjahid Abdelaziz Bouteflika qui a généré et générera encore des avancées majeures qu’elles soient économiques, sociales, démocratiques ou républicaines». La motion spéciale a ajouté que «l’UGTA se déclare mobilisée autour de l’appel du président de la République à construire un Front populaire solide, pour contrecarrer autant toutes les manœuvres politiciennes et tentatives de déstabilisation de nos rangs par des interprétations erronées ou en opposition aux préceptes de notre religion que pour faire face de façon déterminée à tous les fléaux et en premier lieu la corruption et la drogue qui rongent notre économie et notre société».

Makhlouf Ait Ziane