Front populaire solide : L’UGTA et l’UNFA rejoignent la démarche

«Il a fallu attendre l’élection de M. Bouteflika, pour œuvrer en faveur de la promotion de la femme à travers les réformes constitutionnelles, ainsi que le recours à des amendements introduits dans plusieurs textes de loi», a indiqué le SG du FLN, M. Ould-Abbès.

En recevant, hier au siège du parti, une délégation de l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA), conduite par sa secrétaire générale, Mme Nouria Hafsi, qui a exprimé son adhésion à l’initiative de construction d’un front populaire solide, le SG du FLN, M. Djamel Ould-Abbès, a également annoncé, par la même occasion, le ralliement du l’UGTA à cette même démarche.

Après l’adhésion de plusieurs partis politiques, la consécration de ce front, auquel le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika a appelé dans son message du 20 août dernier, et dont le FLN s’est chargé de sa mise en œuvre, s’élargit aux organisations de la société civile. «Nous poursuivons les consultations et le contact avec l’ensemble des organisations, qu’elles soient estudiantines, syndicales, patronales et autres, pour la réalisation de ce nouveau projet national qui se place au-delà des intérêts partisans», dit le SG du FLN. «Les objectifs de ce front, poursuit-il, s’articulent en termes de renforcement de la cohésion nationale, la protection du pays de tout les dangers qui le guettent de l’extérieur et relever les défis du moment, le combat contre la corruption et le trafic de drogue, la promotion de la paix et de la stabilité, et la préservation des acquis réalisés sous la gouvernance judicieuse du Président de la République», a déclaré M. Ould-Abbès. Se félicitant de l’adhésion de l’UNFA, M. Djamel Ould-Abbès, qui a rappelé, dans son allocution, les sacrifices consentis par la femme algérienne autant durant la glorieuse guerre de Libération que pendant la décennie du terrorisme, a ensuite mis en exergue la dynamique d’émancipation et de promotion de la place de la femme enclenchée depuis l’élection de M. Bouteflika à la magistrature suprême. «Il a fallu attendre l’élection de M. Bouteflika, pour œuvrer en faveur de la promotion de la femme, à travers les réformes constitutionnelles, ainsi que le recours à des amendements introduits dans plusieurs textes de loi», a encore indiqué le SG du FLN. Il enchaîne en mettant l’accent sur le fait que les conditions de la femme se sont nettement améliorées sous la gouvernance judicieuse du Président de la République.

Il illustre ainsi son propos en affirmant que l’Algérie est le seul pays dans le monde arabe où la femme est promue général major, dans les rangs de l’Armée, et commissaire divisionnaire, au sein de la Sûreté nationale.



L’UNFA et l’UGTA sollicitent M. Bouteflika à poursuivre son œuvre



«La femme algérienne est aujourd’hui interpellée pour la construction d’un front populaire solide auquel a appelé le Président de la République», dit encore M. Ould-Abbès.

Ce a quoi la SG de l’UNFA, Mme Hafsi, répondra en mettant en relief la disponibilité de l’UNFA, selon elle, profondément consciente des enjeux et des objectifs de ce front populaire, en faveur duquel elle ne ménagera aucune effort, pour contribuer à leur consécration.

«Le Président de la République a fait de la République a promu la femme à un choix national, tant il est conscient qu’elle représente un pilier dans la mise en œuvre des Objectifs du développement durable», dit Mme Hafsi. Et d’ajouter : «L’UNFA n’a pas attendu la veille de l’élection présidentielle pour soutenir M. Bouteflika.

Toutes nos rencontres et manifestations initiées antérieurement se voulaient une reconnaissance aux efforts qu’il a consentis en faveur de la promotion de la femme. Aujourd’hui encore, nous sollicitons notre Président pour poursuivre son œuvre à la tête de l’État.». La même sollicitation a été incluse dans le communiqué de l’UGTA annonçant l’adhésion de la Centrale syndicale au front populaire solide, lequel communiqué a été lu par un membre du bureau politique du FLN chargé de la communication.

Karim Aoudia