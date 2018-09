Micro-entreprises : base d’une économie diversifiée

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé, hier à Relizane, que l'État œuvre à construire une économie diversifiée basée sur la micro-entreprise. Animant un point de presse, à l'occasion de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya, le ministre a souligné que l’Algérie dispose d'une richesse importante, celle des jeunes initiateurs de micro-entreprises, dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), contribuant à la relance de l’économie nationale. Mourad Zemali a indiqué que son département ministériel est déterminé à accompagner les jeunes et à accorder davantage de facilités aux porteurs de projets, pour développer leurs entreprises. Au passage, le ministre a exhorté les jeunes diplômés d'universités et des établissements de formation à accéder au monde de l’entrepreneuriat et à créer des entreprises contribuant à l’économie nationale et générant des postes d’emploi directs et indirects. Par ailleurs, M. Zemali a présidé une cérémonie de signature d’une convention de formation et de recrutement entre l’ANSEJ et le groupe industriel de textiles algéro-turc «Tayal» de Sidi Khettab (wilaya de Relizane). La convention signée par le Directeur général de l’ANSEJ, Mohamed Arrache, et le DG du groupe industriel «Tayal», Denik Tujay, stipule que l’opération de recrutement au complexe de textile passe par l’ANSEJ, et que l'employeur s’engage à former les jeunes avant leur emploi. Par ailleurs, M. Zemali a posé la première pierre du projet de réalisation de 72 logements promotionnels à Oued Rhiou par des entreprises créées dans le cadre de l’ANSEJ. Il a également présidé une cérémonie de remise des ordres de versement aux bénéficiaires de financement pour la création de micro-entreprises, au titre du dispositif de l’ANSEJ, et des diplômes à des universitaires leur permettant de créer leurs propres projets. Le ministre a également inauguré le siège d'une section de l’inspection du Travail à Oued Rhiou, et le nouveau siège de l’agence de wilaya de la Caisse nationale d’assurance sociale pour non-salariés (CASNOS).