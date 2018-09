Partenariat public-privé : Favoriser l’investissement

La promotion du partenariat entre les deux secteurs public et privé est officiellement introduite dans la loi organique relative aux lois de finances. L’article 37 stipule que «l’État peut recourir à un financement, total ou partiel, d’opérations d’investissement public, dans un cadre contractuel ou de partenariat avec une personne morale de droit public ou privé, dans le respect, notamment, du cadre de dépenses à moyen terme et des programmes retenus du secteur concerné».

Le principe d’encourager davantage ce type de partenariat est au cœur de l’action engagée par l’État en matière d’investissement dans tous les domaines. Le même principe figure d’ailleurs en bonne place dans le plan d’action du gouvernement adopté en septembre 2017.

Dans son document, l’une des directives citées en première ligne dans le chapitre lié à la redynamisation et l’accompagnement du processus de développement économique porte sur l’assouplissement des mesures traitant des opérations d’investissement dans les secteur, et ce par le biais des opérateurs publics, privés et des partenariats mixtes. En la matière, le gouvernement affiche nettement sa volonté d’assurer, «sauf nécessité impérieuse», la stabilité du cadre juridique et règlementaire de l’activité économique, de sorte à donner de la visibilité aux opérateurs. Dans le même plan d’action, l’Exécutif s’engage aussi à œuvrer pour la levée des pesanteurs bureaucratiques qui persistent au détriment de la dynamique de l’investissement.

Autre engagement ne manquant pas d’importance, celui portant sur la décentralisation au niveau des wilayas de l’ensemble des procédures et autorisations liées à l’investissement. Dans cette optique, non seulement l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) est appelée à mettre en place un cadre opérationnel adéquat, à travers la création de structures déconcertées au niveau de chaque wilaya, mais aussi il est également du devoir des autorités administratives, à commencer par les collectivités, locales de contribuer efficacement au succès de cette démarche. En ce sens, la volonté à mainte fois réaffirmée par le ministre, M. Noureddine Bedoui, quant à la nécessité de hisser les élus locaux au rang de véritables managers est loin de constituer un slogan creux.

Partout à travers son territoire, le pays recèle un riche potentiel d’investissement diversifié et robuste, lequel potentiel jusque-là reste peu à pas du tout exploité. La promotion du partenariat public-privé pourrait ainsi se réaffirmer comme une opportunité intéressante à même de relever davantage le seuil de la production nationale hors hydrocarbures, créer de la richesse et de l’emploi.

Le succès de cette démarche devant en outre impacter positivement sur la dynamique du développement local demeure toutefois tributaire d’une parfaite maîtrise des coûts et des délais des projets. Raison pour laquelle le dernier numéro du Journal officiel insiste sur le respect, notamment du cadre de dépenses à moyen terme et des programmes retenus du secteur concerné.

Karim Aoudia