14e session de la Commission mixte algéro-émiratie : élargir les relations bilatérales

Les relations algéro-émiraties devront connaître un nouvel élan, à la faveur de la signature de plusieurs accords de coopération, lors des travaux de la 14e session de la Commission mixte algéro-émiratie, prévues aujourd’hui et demain à Alger.

Cette session permettra d'élargir la coopération dans plusieurs domaines et donnera lieu également à l'évaluation des relations économiques entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le ministre de l'Économie des Émirats arabes unis (EAU), Soltan Ben Said El Mansouri, coprésideront aujourd’hui les travaux de la 14e session qui examinera les opportunités d'intensification et d'élargissement des relations bilatérales, au mieux des intérêts des deux pays frères, dans le cadre des orientations des Présidents de deux États, Abdelaziz Bouteflika et Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nehyane.

L'Algérie et les EAU visent à porter la valeur de leurs investissements à près de 20 milliards de dollars à moyen terme, selon les responsables des deux pays, et à fructifier les opportunités qui s'offrent aux deux pays dans le domaine de l'export, d'autant plus que l'Algérie peut être, pour les EAU, un pont vers l'Afrique et l'Europe, et que les EAU peuvent être, pour l'Algérie, un pont vers les marchés d'Asie. Plus de 200 entreprises algériennes activent aux EAU dans plusieurs secteurs, tels que les services, l'immobilier, le commerce, les transports et la logistique, tandis que plus de 15 entreprises émiraties activent en Algérie, d'après les derniers chiffres fournis lors de la 13e session de la Haute commission mixte algéro-émiratie tenue à Abou Dhabi en 2016. Les sociétés émiraties s'intéressent à plusieurs filières industrielles, essentiellement l'industrie mécanique, la sous-traitance dans le domaine automobile, les énergies renouvelables et l'industrie pharmaceutique. Les hommes d'affaires des deux pays partagent le même point de vue de leurs gouvernements respectifs, et s'emploient à collaborer ensemble pour concrétiser des projets gagnant-gagnant.



Un rythme de coopération accéléré



Les investissements algéros-émiratis ont connu, depuis 2014, une nouvelle orientation en direction des secteurs de l'industrie, la pharmacie, le transport, l'enseignement supérieur, l'énergie, etc. Dans ce sens, plusieurs documents juridiques ont été signés, en mai 2014, par les deux pays portant, notamment sur un contrat de partenariat entre le groupe Saidal et l'entreprise Djefar, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, un programme exécutif en matière de gestion d'archives pour les années 2014-2016, en sus d'un accord de coopération entre l'Agence de presse algérienne et son homologue émiratie, un mémorandum d'entente dans le secteur de la jeunesse et des sports, et un autre portant sur l'équivalence des diplômes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le projet de la raffinerie d'aluminium sise à Béni Saf, d'un montant de 5 milliards USD, le projet de production du lait à Tiaret et le projet de réalisation d'une station électrique (Hadjret El-Nos de 1.200 mégawatts), d'un montant d'un milliard USD, sont la concrétisation de la nouvelle orientation des investissements émiratis en Algérie.

Par ailleurs, l'année 2017 a été marquée par une nouvelle dynamique de coopération dans le domaine de l'industrie et des mines, avec l'identification des principaux domaines d'intérêt commun, à savoir l'industrie mécanique, le traitement des déchets durs, la sous-traitance et l'industrie aluminium. Dans le domaine de l'industrie mécanique, l'Algérie et les EAU sont liés par d'importants partenariats qui se sont traduits par la création, en 2012, de trois sociétés à capitaux mixtes. Il s'agit de la Société algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz/SPA à Rouiba, de celle de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz/SPA à Tiaret et de celle de fabrication de moteurs de marque allemande (Mercedes-Benz, Deutz et MTU/ SPA) à Oued Hamimine (Constantine). En outre, une nouvelle usine algéro-émiratie pour la fabrication et la transformation de l'acier a vu le jour à Relizane. Ce projet de 300 millions de dollars produit annuellement plus d'un million de tonnes d'acier. Une nouvelle société mixte algéro-émiratie pour la production de l'acier devra également voir le jour à Annaba sous la dénomination «Emirate Dzayer Steel», et ce après que le Conseil des participations eut donné son accord, en mars 2018, pour la concrétisation de ce projet d'un montant de 1,6 milliard d'euros. En avril 2017, un mémorandum de coopération a été signé entre les agences spatiales algérienne et émiratie pour l'échange d'expertises et d’expériences techniques, l'amélioration du niveau technique et le soutien de la formation. Dans le domaine de l'agriculture, les relations algéro-émiraties ont été marquées par la signature d'un protocole d'accord entre le groupe «Agrodiv» et la société émiratie «Elite Agro LLC», en vue de développer des fermes-pilotes pour la production de céréales, de fourrages et de fruits et légumes. Le domaine de l'Enseignement supérieur a également vu l'intensification des visites scientifiques et des séjours pédagogiques au profit des experts et des enseignants du grade de professorat des universités des deux pays, tout en permettant aux étudiants post graduation de participer à différents séminaires et conférences, organisés au niveau des universités algériennes et émiraties. L'Algérie et les Émirats arabes unis œuvrent, depuis octobre 2017, à la réactivation de l'accord de coopération touristique, signé en 2007, à travers la création d'une commission chargée du suivi de sa mise en œuvre, outre la mise en place de programmes de visites organisées en Algérie, proposés aux agences du tourisme émiraties, en vue de promouvoir la destination Algérie. La coopération économique algéro-émiratie a vu également, en mai 2013, la signature de plusieurs conventions sur le commerce, le transport aérien et maritime, portant sur un mémorandum d'entente sur les procédures administratives relatives à l'application du traité de non-double imposition, signé le 24 avril 2001, ainsi que l'accord de coopération dans le domaine des prestations aériennes et l'accord sur le transport maritime et les ports. En 2012, une commission mixte algéro-émiratie du suivi de l'investissement a été créée, pour la prise en charge des investissements algéro-émiratis réalisés ou en voie de réalisation. Cette commission se réunit tous les six mois pour évaluer l'état des projets bilatéraux, outre la création d'une commission mixte de coopération entre l'Algérie et les Émirats arabes unis en 2014.



Deux milliards d’euros d’échanges commerciaux



Selon les chiffres officiels, la valeur des échanges commerciaux entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, entre 2009 et 2014, s'élève à 2 milliards d'euros, avec 250 millions d'euros d'importations émiraties et 740 millions d'euros d’exportations vers l'Algérie. Lors de la 14e session de la Commission mixte algéro-émiratie, les responsables des deux pays aspirent à la création de nouveaux partenariats et la signature de mémorandums d'entente prometteurs qui viendraient s'ajouter à plus d'une quarantaine de mémorandums et accords signés entre les deux parties dans différents domaines.