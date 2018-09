In Guezzam : Découverte d'une cache d'armes

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à In Guezzam (6e Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, samedi, une cache contenant un fusil semi-automatique de type Simonov et un fusil à répétition", a indiqué, hier, le ministère de la Défense nationale nationale (MDN), dans un communiqué. Par ailleurs et, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 22 contrebandiers et saisi un camion, 4 véhicules tout-terrain, 9 tonnes de denrées alimentaires, 2.000 litres de carburant, 5 détecteurs de métaux, 5 groupes électrogènes et 9 marteaux-piqueurs". Dans le même contexte, des détachements combinés de l’ANP "ont appréhendé à Oran (2e RM) et Oum El-Bouaghi (5e RM), deux 2 narcotrafiquants en possession de 3,4 kilogrammes de kif traité et 1.200 comprimés psychotropes", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi 4 armes à feu de confection artisanale, 1.900 cartouches et plus de 3 kilogrammes de poudre noire détenus par cinq 5 individus, à Khenchela et Oum El-Bouaghi (5e RM)".

D’autre part, des garde-côtes "ont déjoué à Oran (2e RM) et El-Kala (5e RM), des tentatives d’émigration clandestine de 73 personnes, à bord d’embarcations de construction artisanale", rapporte le communiqué.