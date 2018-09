A l'invitation de M. Messahel : Le DG de l’OIAC demain à Alger

Le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), M. Fernando Arias, effectuera demain une visite de travail à Alger, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette visite sera l'occasion de procéder à «une évaluation de la coopération entre l'Algérie et cette Organisation ainsi qu'à l'examen des voies et moyens de sa consolidation et de son renforcement», précise la même source. M. Arias aura, durant son séjour à Alger, «une séance de travail avec les membres du Comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la Convention internationale sur les armes chimiques et visitera l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale», conclut le communiqué.