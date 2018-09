Préoccupations sécuritaires des citoyens : M. El-Habiri appelle à une meilleure prise en charge

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le colonel Mustapha El-Habiri, a appelé, hier à Alger, les responsables de Police à «prendre en charge les préoccupations sécuritaires soulevées par les citoyens de la meilleure manière qui soit, conformément aux lois de la République», indique un communiqué de la DGSN.

M. El-Habiri a expliqué, lors d'une rencontre avec les inspecteurs régionaux de police sur «l'importance d'une meilleure prise en charge des préoccupations soulevées par les citoyens, conformément aux lois de la République, tout en se basant sur l'action de sensibilisation», ajoute la même source. Le premier responsable de la Sûreté nationale a insisté, lors de son intervention, sur «l'importance de procéder à une meilleure prise en charge des préoccupations socio-professionnelles soulevées par le personnel du corps de police, en vue de garantir une meilleure prestation et répondre aux aspirations du citoyen et du pays». La nouvelle stratégie adoptée par le DGSN, a indiqué le communiqué, repose sur «une approche d'orientation qui va dans le sens de la hiérarchie», faisant état des visites inopinées effectuées par le M. Lahbiri, au sein des services opérationnels, depuis sa venue à la tête de cet appareil, en sus des rencontres régulières avec le personnel (tous grades confondus), à l'instar de la rencontre tenue, fin de la semaine passée, avec le personnel du corps de sécurité de la wilaya d'Alger.

Lors de ses visites, M. El-Habiri a mis l'accent sur «la poursuite des efforts afin de préserver la sécurité du pays et du citoyen, et protéger les propriétés», mettant en avant l'intensification de la coopération avec la Justice, l'Armée, la Gendarmerie nationale, la Protection civile, les Douanes et tous les acteurs de la société civile, «au service du pays et du citoyen».