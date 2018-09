Piscine olympique de Ksar-el-Boukhari : livraison avant la fin de l’année

Le projet de réalisation d’une piscine olympique dans la localité de Ksar-el-Boukhari, au sud de Médéa, sera achevé dans sa totalité avant la fin de l’année en cours, a affirmé samedi à l’APS le directeur de la jeunesse et des sports.

Cette importante infrastructure sportive, qui enregistre un taux d’avancement estimé à 85%, devrait être livrée au secteur, "au plus tard fin novembre prochain", a indiqué Kamel Kainou, ajoutant que la mise en exploitation de la piscine olympique de Ksar-el-Boukhari est prévue en décembre. D’un coût estimé à 830 millions de DA, cette structure est la première du genre dans la wilaya, disposant de bassins de natation de 50 mètres, adaptés pour recevoir les grandes compétitions, a-t-il souligné, rappelant que le secteur s’était renforcé, en août dernier, de deux piscines semi-olympiques, implantées au niveau des localités d’Ouled Antar et El-Omaria.

Deux piscines avaient été ouvertes au public, courant 2017, situées respectivement à Tablat et Médéa, renforçant ainsi l’infrastructure sportive destinée à la pratique de la nation, a fait savoir le DJS. Des démarches auprès de la tutelle et des collectivités locales ont été entreprises en vue de faciliter le recrutement du personnel chargé de l’encadrement et le fonctionnement de cette structure, a signalé le même responsable.