Rugby Africa Regional Sevens : L'Algérie qualifiée pour les 1/2 finales

La sélection algérienne de Rugby à 7 s'est qualifiée pour les demi-finales du Tournoi "Rugby Africa Regional Sevens" samedi à Abidjan (Côte d'Ivoire) en remportant deux victoires contre une défaite lors de la phase de poules.

L'équipe algérienne, qui participe pour la première fois à un tournoi africain à 7, a battu successivement le Benin 17-7 et le Niger 15-0 avant de s'incliner devant le Nigeria sur le score de 10 à 0 lors du troisième match. Les rugbyman algériens terminent à la deuxième place du groupe B dominé par le Nigeria, auteur de trois victoires en autant de rencontres. En demi-finale, qui a eu lieu hier, l'Algérie avait affronté la Côte d'Ivoire (pays hôte) qui a remporté ses trois matchs de la phase de poules. Une mission difficile pour les hommes de Boris Bouhraoua qui ambitionnent d'accéder aux qualifications pour les JO 2020 à Tokyo. L'autre demi-finale avait mis aux prises le Nigeria, leader du groupe B, au Burkina Faso, second du groupe A. Les quatre équipes classées 3e et 4e dans leurs groupes respectifs joueront les matchs de classement (5-8 places). Huit sélections africaines scindées en deux groupes de quatre prennent part à ce tournoi.



Résultats de la première journée

Côte d'Ivoire - Guinée : 26-00

Burkina Faso - Mali : 12-00

Nigeria - Niger : 26-00

Algérie - Benin : 17-07

Côte d'Ivoire - Mali :20-05

Burkina Faso - Guinée : 40-05

Nigeria - Benin : 36-00

Algérie - Niger : 15-00

Côte d'Ivoire - Burkina :19-07

Mali - Guinée 15-05

Nigeria -Algérie :10-00

Bénin -Niger :07-19

Demi-finales (hier)

Côte d'Ivoire - Algérie

Nigeria - Burkina Faso