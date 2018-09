Tennis, Championnat d'Afrique des 14 ans et moins : Hicham Riani (DG de la CAT) : «Très satisfait de l'organisation algérienne»

Le Directeur général de la Confédération africaine de tennis (CAT), le Tunisien Hichem Riani, s'est dit ''très satisfait'' du déroulement du Championnat d'Afrique des 14 ans et moins, clôturé samedi au tennis club de Bachdjarah (Alger). ''C'est une organisation exceptionnelle, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vécu cette semaine. Les conditions nécessaires au niveau de la logistique et de l'hébergement étaient fantastiques. Je salue la Fédération algérienne de tennis et le Comité d'organisation pour les moyens mobilisés. Aussi, je tiens à féliciter le département de la communication de l'instance fédérale qui a fait un excellent travail’’, a déclaré Riani à l'APS. Cette ''bonne organisation'', selon lui, n'est pas une surprise car l'Algérie a toujours était à la hauteur dans de tels évènements. ''Ce n'est pas étranger de voir l'Algérie abriter un évènement continental dans de très bonnes conditions. Nous l'avons déjà constaté à plusieurs reprises, notamment lors des Jeux africains de la jeunesse disputés à Alger en juillet dernier'', a ajouté le représentant de l'instance continentale du tennis. Riani a précisé que l'Algérie a de grandes chances d'abriter la prochaine Coupe d'Afrique des nations. ''La CAT essaie d'équilibrer entre les différentes régions et de confier l'organisation des compétitions aux pays qui le désire et qui ont les moyens. L'Algérie fait partie de ces pays et je pense qu'elle a toutes ses chances d'abriter la prochaine Coupe d'Afrique des nations d'ici deux ans'', a jouté Riani. Le Championnat d'Afrique des 14 ans et moins a été marqué par le sacre du Namibien Connor Van Schalkwyk qui s'est imposé devant le Zimbawéen Ethan Sibanda sur le score 6-3 3-6 6-3 et de la Kényane Angella Okutoyi qui a gagné devant l'Algérienne Bouchra Mebarki 4-6 6-0 6-1. Outre l’Algérie (pays hôte), onze autres nations ont pris part à cette compétition. Il s’agit du Bénin, du Botswana, de l’Egypte, du Madagascar, de Maurice, de la Namibie, de l’Afrique du Sud, de la Tanzanie, de la Tunisie, du Zimbabwe et du Kenya.