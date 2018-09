Natation : Hakim Boughadou élu à la tête de l'Union maghrébine

Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Hakim Boughadou, a été élu à la tête de l'Union maghrébine de la discipline, à l'issue d'une réunion des membres de cette instance, tenue en marge de la 13e édition des championnats d'Afrique, organisée à Alger du 10 au 16 septembre.

L’Union maghrébine de natation organisera ainsi sa première compétition en avril 2019 à Alger, avec la tenue de la première édition du championnat de natation et de water-polo. "Je rends hommage aux présidents des Fédérations, membres de l'Union maghrébine, pour leur professionnalisme et pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Nous nous sommes mis d'accord pour tenir, en avril prochain, à Alger, la première double-compétition de notre instance, à savoir le championnat de la Zone 1 de la Confédération africaine de natation et le championnat maghrébin de natation des -16 et -18 ans, et de water-polo pour la catégorie des -18 ans", a indiqué Hakim Boughadou à l'APS. Le président de la Fédération algérienne compte, avec le concours des autres membres de l'Union maghrébine, donner une nouvelle impulsion à cette instance régionale qui enregistre l'adhésion de l'Egypte en sa qualité de membre de la Zone 1 (Nord Afrique) de la confédération africaine de natation qui est composée de quatre Zones. "En fait, nous avons donné un nouveau cachet à l'Union maghrébine dont les activités étaient gelées depuis 15 années, et ce en l'incorporant au sein de la Zone 1 de la confédération africaine", a expliqué M. Boughadou. Evoquant le déroulement des championnats d'Afrique qui se tiennent à Alger et l'absence à ce rendez-vous du trio algérien : Oussama Sahnoun et Jaouad Syoud (blessés) et Nazim Belkhodja (problèmes familiaux), Hakim Boughadou a fait savoir que son instance a invité ces trois nageurs à "assister à la compétition et soutenir leurs coéquipiers, mais en vain jusqu'à présent", ajoutant qu' à l'issue de cette compétition, la Fédération prendra les mesures qui s'imposent". Concernant le chef de file de la natation algérienne, Oussama Sahnoun, le président de l'instance algérienne a déploré l'absence d'encouragements de la part de ce nageur envers ses coéquipiers, ne serait-ce que par le biais d'un message électronique (...) certes il a ses motifs d'absence et je ne doute point de son patriotisme. Toutefois, son dossier médical sera examiné par notre commission médicale, et ce conformément aux prérogatives de notre instance".