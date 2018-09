Dans la lucarne : Des joueurs faiseurs de « rois »

Notre football, chaque jour que dieu fait, est en train de vivre des comportements qui, jadis, n’existaient pas. En effet, si dans les décennies passées les joueurs étaient sages comme des images, ce n’est plus le cas aujourd’hui. De nos jours, le joueur a vu sa situation financière devenir, en un laps de temps très court, très bonne. Elle lui permet de vivre décemment sa vie et celle de sa famille. On ne peut que lui souhaiter « que cela dure », du fait que le football n’a pas une « vie très longue » pour son homme. C'est-à-dire qu’il lui appartient comment la gérer. L’argent peut couler à flots, et peut disparaître comme par enchantement aussi. Ceci dit, le joueur vit, comme l’on dit, bien sa vie. Il peut joindre aisément les deux bouts tout en faisant des épargnes pour les temps dures. Ceci dit, avec le temps qui passe, les choses sont en train de changer pour les clubs, pour leur environnement direct, mais surtout pour ceux qui dirigent les clubs. C’est vrai que ces derniers sont en train de tout faire pour que leurs clubs respectifs ne manquent de rien sur le plan financier s’entend, mais au retour, les joueurs doivent prouver quelque chose de positif sur le terrain. Ce que l’on constate concrètement, c’est le contraire de ce que tout le monde pense ou espère. C'est-à-dire que malgré l’apport de « sang neuf », l’équipe ne marche pas. Les stages qu’on paie en devises à l’étranger, et plus particulièrement dans les pays voisins, sont considérés, par ceux qui suivent de plus près la chose du football algérien, comme presque inutiles. C'est-à-dire que si l’on se prépare localement, on pourrait certainement arriver à un meilleur résultat. Il y a aussi l’effort « titanesque » que l’on fait pour recruter des joueurs. On fait venir, parfois, au niveau de chaque club, jusqu’à quinze nouveaux joueurs. C’est une façon, nous dira-t-on, d’augmenter le potentiel technique de l’équipe. Au fond, dès le début des choses sérieuses, on est confronté à une situation des plus «catastrophiques», puisque l’équipe ne gagne plus ou selon les circonstances. Là, les gens qui ont une idée plus poussée sur le football comprendront alors que si l’équipe ne joue pas très bien, la cause est fort simple. Ce sont les joueurs qui la font et la défont. Ils ne jouent bien que lorsque les conditions sont réunies. Là, ils peuvent tout battre et ce quelque soit l’adversaire. Et s’ils ne le sont pas, ils perdront contre une équipe de moindre envergue. Indirectement, quelque soit l’entraîneur que vous pouvez avoir à la tête de votre équipe, ce n’est pas lui qui va vous mener au succès. Ce sont plutôt les joueurs qui seront les vrais acteurs, que vous le vouliez ou pas. Ce sont eux qui seront derrière le succès. S’ils ne veulent pas jouer, personne ne pourra leur changer de conduite. C’est une vérité qui aujourd’hui est en train de se transformer en une loi presque acceptée par tous. C’est le cas aussi bien localement que dans tous les pays du monde. Aujourd’hui, on peut même aller trop loin et dire que la vie d’un entraîneur dépend du bon vouloir des joueurs. Si vos relations avec eux passent « cinq sur cinq », on peut dire que ce coach peut avoir la chance de durer le plus longtemps possible. Par contre, sir le courant ne passe pas très bien, on ne peut pas préjuger de sa longévité dans un club donné. C’est l’une des causes qui expliquent qu’un entraîneur est « dégommé ». D’ailleurs, le constat amer qu’on se fait de notre championnat national, c’est un peu l’existence exagérée de techniciens qui perdent rapidement leur poste de travail. D’où le «turnover» qui a tendance à se généraliser. Les joueurs ne sont pas innocents face à cette situation qui ne fait que perdurer et devenir encore plus générale !

Hamid Gharbi