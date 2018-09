(Match de mise à jour/6e journée) Aujourd’hui à 19h, ESS - DRBT : Favorable à l’Entente

L’Entente de Sétif donnera la réplique, ce soir à 19h au stade du 8-Mai 1945, au Difaâ Tadjenanet, pour le compte de la mise à jour de la 6e journée du championnat national de la Ligue 1-Mobilis. Les Sétifiens, qui ont battu vendredi le WA Casablanca en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions africaine à domicile (1-0), auront à cœur de rester sur la dynamique enclenchée depuis le début de la saison. Les camarades de Draoui auront à cœur de prendre la place de leader du championnat, occupée par le Nasr Hussein-Dey, qui, avec un match en plus, les distancie d’un seul petit point. Une victoire de l’Entente face au DRBT lui permettra de s’emparer de la première place, avec deux points d’avance. Un match nul suffira néanmoins pour rejoindre le NAHD à la première place. Pour leur part, les Tadjenanetis, qui ont entamé le présent exercice d’une manière catastrophique, avec quatre défaites d’affilée lors des quatre premières journées du championnat, ont réussi à relever quelque peu la tête, en damant le pion au CA Bordj Bou-Arréridj (3-1), dans leur antre. Le rendez-vous de ce soir ne s’annonce guère de tout repos pour les gars du nouvel entraîneur Kamel Bouhellal, fraîchement désigné à la barre technique du Difaâ en lieu et place du technicien tunisien, Hamidi Daou, démissionnaire suite à la série des mauvais résultats enregistrés par sa désormais ex-équipe.

Le Difaâ espère négocier à bon escient son déplacement à Sétif. Il est déterminé à se battre, pour éviter surtout un nouveau revers qui compliquera sa mission pour la suite de son parcours en championnat, car ayant déjà concédé deux défaites at home. Il se doit impérativement d’aller chercher des points à l’extérieur, pour rattraper quelque peu son retard. Toutefois, sa mission s’avère des plus difficiles, sachant qu’il aura en face un gros morceau, plus fort, disposant d’un collectif bien huilé et d’un riche effectif.

Certes, les faveurs des pronostics plaident pour l’ESS, cela dit le DRBT ne se déplacera pas à Sétif en victime expiatoire.

Mohamed-Amine Azzouz