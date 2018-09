Ligue 1 (6e journée) : NAHD : Une précieuse victoire

Cette sixième journée de Ligue1 a été assez surprenante, puisqu’il y eut trois victoires à l’extérieur. A tout seigneur, tout honneur ! On commence par le NAHD qui a effectué un périlleux déplacement au stade de l’unité Maghrébine de Béjaïa. Il est retourné au bercail avec une précieuse victoire.

Mieux encore, les nahdistes menaient jusqu’à la dernière minute du temps règlementaire sur le score de 2 à 0 suite à un superbe doublé d’Allati. Il avait bien matérialisé la domination des sang et or. Les locaux ont réduit la marque par Amokrane. Si Dziri et son groupe étaient aux anges, ce n’est pas le cas d’Alain Michel qui n’a pas compris le comportement de ses poulains. Par ce succès mérité, le NAHD se hisse à la première loge en attendant que l’ESS et l’USMA jouent leurs matches en retard. Au stade du 20-Août, le CRB devait bien négocié sa confrontation devant une équipe de Médéa qui, le moins que l’on puisse dire, n’était pas dans une bonne passe.

De plus, toute la première mi-temps était dominée par les rouge et blanc. Même en seconde mi-temps, les poulains de Chérif El Ouazzani avaient la maîtrise de la balle. Toutefois, le match s’est joué dans les quinze dernières minutes suite à l’entrée sur le terrain d’Abdelhafid. Depuis, le cours du match changea subitement et ce sont les médéens qui sont devenus non-seulement plus dangereux, mais qui cherchaient carrément les trois points. Sur un très bon service, Abdelhafid place Addadi, à la limite des 18 mètres avant d’adresser un tir terrible qui se logera dans le coin droit du gardien Meziane. Une défaite qui fera mal au club d’Al aquiba. Car, il est toujours confronté à une crise financière très insoutenable. Les poulains de Hammouche, par contre, qui ont bien joué le jeu et bien profité de leur sortie, sont en train de souffler, surtout qu’ils restaient sur une défaite concédée at home devant le MCA (2 à 1).

A Bologhine, le PAC l’a échappé belle, lui qui était mené par une très bonne formation du MCOran qui avait trouvé la voie des filets à deux reprises par Mekkaoui et Mansouri. Les locaux ont inscrit leurs réalisations suite à un joli doublé de Naïdji et un but de Bourzak. Par ce succès, pour le moins arraché, les gars du Paradou ne sont qu’à un point du poste de leader. Il faudra compter sur eux cette saison. C’est presque une évidence du fait que cette équipe pratique un magnifique football. Il y aura demain, lundi, au stade du 08-Mai 45, le match derby entre l’ESS et le DRBT. Ce sera très disputé du fait que les visiteurs ont appris à gagner.

H. G.