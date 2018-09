MC Alger 0 - JS Kabylie 5 : Les canaris survolent le clasico

Le Doyen est retombé dans ses travers. Après le succès à Médéa face à l’OM, on pensait que le Mouloudia d’Alger s’était ressaisi, mais ce ne fut pas le cas. Le MCA a été corrigé, hier au stade de Bologhine, à huis clos, par une formation de la JSK qui a le vent en poupe en ce début de saison. Les poulains de Saïfi se sont inclinés par le score fleuve de 5 à 0, dans ce clasico comptant pour la sixième journée du championnat de Ligue 1.

Visiblement plus motivés et déterminés que leurs adversaires du jour, les coéquipiers de Benaldjia ont d’emblée pris le cours du jeu à leur compte. En dominant le milieu du terrain dès le coup d’envoi, les Canaris ont pris le contrôle de la partie. Évoluant dans une configuration tactique portée vers le jeu offensif (4-4-2 en losange), les poulains du coach Dumas, mieux organisés sur le terrain, n’ont pas tardé à se mettre en évidence. 8’, Uche donne logiquement l’avantage aux Kabyles. Les joueurs de la JSK poursuivent leurs efforts en maintenant la pression sur le MCA, en manque d’inspiration. 12’, Benyoucef profite de la fébrilité de la défense mouloudéenne, pour doubler la mise. 22’, idéalement lancé par Benaldjia dans la surface, Fiston ne parvient pas à concrétiser. Ce n’est que partie remise. 28’, l’attaquant de la JS Kabylie reprend en deux temps le centre de Chetti pour le troisième but. Juste avant la pause, Benkhelifa, dans une échappée solitaire, manque de peu d’aggraver la marque. De leur côté, les poulains de Saïfi n’ont pas vraiment eu de réaction à la hauteur. Pris de vitesse et visiblement dans un jour sans, ils n’ont jamais réussi à rivaliser au milieu du terrain, notamment, ni d’ailleurs à imposer leur rythme et leur jeu face à un adversaire plus compétitif. Seul Bourdim a pu tirer quelque peu son épingle du jeu durant le premier half. 26’, sa balle est écartée de justesse par Belaili. 38’, son coup franc est repoussé par le poteau droit de Salhi. De retour des vestiaires, les locaux ont montré des intentions plus offensives, en prenant plus de risques. Avec l’incorporation du Malgache Amada et Azzi, le staff technique du Doyen a modifié son organisation tactique (3-4-3). 48’, Souibah alerte une première fois Salhi, qui se détend superbement pour sauver sa cage. 53’, la JSK réplique par l’intermédiaire de l’attaquant rwandais, Fiston, qui échoue lamentablement face à Chaâl. Malgré la menace des visiteurs qui ont choisi de gérer leur avantage au score en opérant principalement pas des contres, le Mouloudia a continué à attaquer. À l’heure de jeu, Bendebka s’infiltre dans la défense avant de tenter un tir croisé. Sa balle est repoussée par le poteau gauche de Salhi. Les coéquipiers de Derrardja poussent de plus belle et s’exposent de plus en plus aux contres de la JSK. 68’, Chetti, dans une chevauchée solitaire entamée dans son camp, s’en va tromper Chaâl et porter le score à 4-0. 88’, Uche s’illustre à nouveau pour signer son doublée du jour, en reprenant superbement la balle de Benaldjia. Une belle victoire qui place la JSK provisoirement en tête du classement. Cette lourde défaite ne manquera certainement pas d’avoir des conséquence dans la maison mouloudéenne.

Rédha M.