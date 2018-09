Association Radieuse : Hommage à Rachid Taha

L’Association Radieuse, présidée par Chafi Kada, a fait le déplacement à la commune de Sig, Mascara, pour présenter ses condoléances et rendre hommage au défunt Rachid Taha, selon un communiqué parvenu à notre rédaction.

La famille du regretté chanteur a été profondément émue par cette visite de soutien de la délégation composée de Chafi, Belloumi, Hansal et Benchiha ainsi que des sportifs. Les parents ont reçu un trophée du mérite et des médailles de reconnaissance du talent de l’artiste disparu. Un geste qui a ému son père Cherif et son fils Elyès et sa femme, madame Véronique Perese. Elle aura ces quelques mots : « J’ai passé des moments inoubliables avec mon cher époux Taha, très gentil, éduqué et bien élevé. Rachid aimait beaucoup sa famille, ses compatriotes et son cher pays, l’Algérie. Je n’arrive pas à réaliser qu’il nous a brusquement quittés et j’en suis encore choquée. Il est certain que j’ai été très touchée par l’accueil des Algériens et en particulier de l’association Radieuse.»

Son fils Elyes a remercié les autorités algériennes et la visite du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et les walis d’Oran et de Mascara, les amis artistes et les sportifs «qui étaient présents à l’enterrement et qui ont partagé notre douleur».