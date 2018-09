Ligne ferroviaire Béchar - Oran : Plus de 991.000 voyageurs

Au moins 991.100 voyageurs ont utilisé la ligne ferroviaire Béchar-Oran-Béchar, via Bel-Abbès, depuis la mise en service de cette ligne en 2010, a-t-on appris hier du directeur régional de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) à Béchar. Ce nombre de voyageurs a été enregistré du 15 juillet 2010 au 31 juillet 2018, ce qui a permis d’atténuer la demande en matière de transport en commun dans cette région du sud du pays, a affirmé à l’APS, M. Mourad Dib, à l’occasion de la mise en service sur cette voie ferrée du nouveau train Coradia. Ce nouveau train tant souhaité par les usagers de cette ligne ferroviaire, qui est un train polyvalent de grandes lignes bi-mode (diesel/ électrique 25 KV), avec une vitesse de 160 km/h et d’une longueur de 110 mètres, est composé de 6 voitures qui offrent une capacité d’accueil de 254 passagers, dont 60 en première classe et 4 autres places spécifiques aux personnes à mobilité réduite, a-t-il expliqué. «Ce nouveau train, dont nous souhaitons la préservation par les voyageurs et citoyens, assurera une liaison, en très bonnes conditions de voyage entre Béchar-Oran et Oran Béchar via Sidi Bel-Abbès, en 6h20 mn, au lieu des 7h20 mn assurées jusque-là par l’ancien train.

Il est entièrement adapté aux conditions climatiques de la région et du pays (sable, températures élevées), et dispose d’un système de climatisation très performant, ainsi que des commodités nécessaires, pour faciliter l’accès et le déplacement à bord, en particulier pour les personnes à mobilité réduite», a indiqué, pour sa part, M. Djaballah Yacine, directeur général de la SNTF, présent à Béchar, à cette même occasion.

«Ce train, qui a un parcours ferroviaire de voie normale de 573,9 km, avec un écartement de 1,43 mètre, traverse 8 gares, 21 haltes, 4 passages à niveau gardés et 23 autres non gardés, assurera, dans de bonnes conditions de commodités et de sécurité, le transport de 254 voyageurs en aller et retour Béchar-Oran», a-t-il ajouté. 17 trains de type Coradia ont été commandés par la SNTF, au titre des efforts de modernisation des transports de voyageurs à travers le pays, a fait savoir le premier responsable de la SNTF.