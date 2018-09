Rentrée professionnelle : Pas moins de 400.000 nouvelles places pédagogiques disponibles

La rentrée professionnelle du 23 septembre 2018 sera marquée par la disponibilité de près de 400.000 nouvelles places pédagogiques, en plus des 350.000 anciens stagiaires qui poursuivront leur cursus dans différentes spécialités, a révélé, hier, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

M. Mohamed Mebarki, qui s’est exprimé, lors de son passage sur les ondes de la Chaîne I, a indiqué que le nombre des inscrits dans l’enseignement et la formation professionnels sont en nette augmentation par rapport à l’année précédente.

Il a, à ce sujet, mis l’accent sur l’impact positif des campagnes d’information lancées par son département, en vue de convaincre davantage de jeunes à intégrer ce domaine d’activité qui constitue une passerelle vers le monde du travail, avec à la clé un diplôme en poche et un métier le préservant des aléas de la vie. M. Mebarki a salué la contribution des médias dans l’effort de l’information sur les opportunités qu’offre le secteur de l’Enseignement et de la Formation professionnels, tout en informant du début de la période des orientations des nouveaux inscrits.

«On a constaté une forte demande, lors des inscriptions, notamment dans certaines filières», a-t-il noté, précisant que le secteur propose des spécialités variées, pour répondre à la demande exprimée par le marché de l’emploi.

L’invité de la Chaîne I a relevé, lors de son intervention, l’intérêt aux filières de formation professionnelle prioritaires qui a augmenté de façon graduelle, ces dernières années.

On cite, à titre d’exemple, les spécialités relevant du domaine de l’industrie représentant «25,40% de l’offre globale, alors qu’elle ne dépassait pas les 22,7% en septembre 2017», où la filière hôtellerie, tourisme et artisanat représentait «15,69% de l’offre, alors qu’elle n’était que de seulement 10,3% au cours de la même session de l’année dernière».

La filière du BTP connaît également une évolution représentant 12,41% de l’offre globale, idem pour la filière de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire qui représente 9,31%.



Une nouvelle nomenclature de spécialités pour cette rentrée



Le ministre a également précisé que la prochaine rentrée professionnelle sera marquée par une nouvelle nomenclature, composée notamment de 29 nouvelles filières, ce qui porte l’ensemble à 478 spécialités, dont 440 sont dispensées au niveau des 48 wilayas. Pour le premier responsable du secteur de la Formation professionnelle, l’ouverture de nouvelles spécialités tend à diversifier l’offre, en vue de répondre aux exigences des jeunes demandeurs, d’une part, et aux besoins des entreprises et du marché de l’emploi, d’autre part. «La politique du secteur de la Formation professionnelle œuvre dans le sens de diversifier les offres de formation, par l’introduction de nouvelles filières dans différents domaines, pour se mettre au diapason des besoins du développement de l’économie nationale», a tenu à expliquer M. Mebarki.

Le ministre a en outre relevé l’existence de normes pour procéder à l’ouverture de nouvelles spécialités dans le domaine de l’Enseignement et de la formation professionnelle, évoquant l’importance de se mettre en adéquation avec la politique du gouvernement pour le développement de l’économie nationale hors hydrocarbures, à travers la promotion des secteurs de l’Industrie, de l’Agriculture et du Tourisme. M. Mebarki a, en outre, souligné la nécessité de mettre en place des filières qui contribuent au développement du pays, citant, entre autres, les spécialités des technologies de l’information et de la communication, l’automatisme, le traitement de l’eau et les énergies renouvelables. Le ministre a également cité les caractéristiques de la wilaya, comme l’une des normes généralement prises en considération dans l’ouverture de nouvelles spécialités de la formation professionnelle, outre le bassin économique et industriel dans chaque région .

En dépit du contexte économique actuel, dit le ministre, la question du financement ne se pose pas vraiment dans le secteur de l’Enseignement et de la Formation professionnels.

M. Mebarki a, dans ce contexte, rappelé les instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, selon lesquelles le secteur de la Formation professionnelles, au même titre que la Santé et l’Éducation nationale, ne doit pas être affecté par les difficultés financières que traverse le pays.

«L’État a fortement investi, durant les 15 dernières années, dans le secteur», a-t-il noté, précisant qu’il existe actuellement plus de 1.300 établissements de formation professionnelle entre centres et instituts répartis à travers l’ensemble du territoire national.

Selon le ministre, ce réseau de formation est largement suffisant pour accueillir tous les stagiaires désirant entamer un cursus dans les différentes filières et spécialités qu’offre le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels qui compte 28.000 enseignants sur un effectif global de 68.000 fonctionnaires.

Kamélia Hadjib