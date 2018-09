Réunion d’orientation de M. Gaïd Salah avec les cadres des structures centrales du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-Major de l’ANP

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, hier à Alger, que la responsabilité est une «lourde mission», que chaque responsable sache assumer amplement les suites de ses décisions.

«L’action rationnelle, circonspecte et dévouée se manifeste par une parfaite conscience que la responsabilité est une lourde mission et que chaque responsable dans son poste, quelle qu’en soit la nature, sache assumer amplement les suites de ses décisions», a affirmé le général de corps d’Armée qui a présidé une réunion d’orientation avec les chefs de départements, directeurs centraux et chefs de services centraux, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Dans le même sens, il a souligné que «la responsabilité est un examen permanent pour l’homme. Serait-il capable d’accomplir parfaitement ses devoirs et serait-il apte à se conformer au strict respect des lois en vigueur tout en tenant compte des dispositions du métier du militaire».

Dans la dynamique des visites périodiques d’orientation tenues avec les cadres et personnels des Commandements de forces, des Régions militaires et des Grandes unités, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP s’est réuni, hier avec les cadres des structures centrales du ministère de la Défense nationale et de l’état-major de l’ANP.

Ont pris part aussi à cette rencontre, le secrétaire général du MDN, les chefs des départements du MDN et de l’état-major de l’ANP, les directeurs, les chefs de bureaux et les chefs de services centraux, précise la même source. Dans son allocution d’orientation, le général de corps d’Armée a mis l’accent sur «l’intérêt particulier» qu’il confère en permanence aux structures et organes centraux, et ce, au regard de leur rôle «intrinsèque», étant les structures chargées des missions de la planification, de l’organisation, du contrôle et de l’orientation au profit de toutes les composantes de l’ANP sur tous les plans.

Il a également réitéré «la nécessité de prendre conscience que la responsabilité est assurément une lourde mission, ce qui exige au responsable d’œuvrer à l’acquisition davantage de connaissances, de sciences, de savoir et d’expériences». «Le commandement responsable, et mon message s’adresse à l’ensemble, est l’art de savoir tirer profit des leçons et des expériences acquises, il est également l’art de l’exploitation et de l’emploi rationnels et efficients des ressources humaines, matérielles et des renseignements mis à disposition.

Il est l’art de savoir saisir les opportunités dans les meilleures circonstances, de savoir évaluer et analyser les données disponibles, et rechercher les voies nécessaires au développement et à la gestion afin que toute entreprise ne soit, en aucune sorte, une aventure dont les risques ne sont pas préalablement calculés», a-t-il fait observer. Par ailleurs, le général de corps d’Armée a longuement abordé les multiples réalisations que l’ANP a pu concrétiser dans tous les domaines et qui constituent des «témoins-phares» de cette réussite obtenue conformément aux objectifs escomptés et à l’essence de la stratégie adoptée.

«Telle est la vision globale et prospective qui doit être tenue en considération à chaque étape effective par son efficacité, concrète par ses résultats et importante par son ambition», a encore souligné le général de corps d’Armée. «La responsabilité de renforcer cette démarche appliquée, dont le Haut commandement de l’ANP a une parfaite maîtrise, constitue une lourde mission incombant aux hommes de nos Forces armées, toutes catégories confondues, sur tous les niveaux de responsabilités, de commandement et de gestion. Cette responsabilité dont l’importance s’accroît avec la multiplication des défis et les enjeux d’actualité et futurs et dont le poids continue de peser avec l’impératif de la perpétuelle veille sur l’enracinement de ses valeurs et principes ancrés dans le conscient collectif des personnels militaires», a-t-il affirmé. «Telle est la démarche appliquée, dont je parlais et qui fait aujourd’hui notre fierté et dont nous valorisons les résultats obtenus sur le terrain en tant qu’outil décisif dans l’aboutissement du processus de développement de l’ANP, notamment ces dernières années, tout autant que nous la considérons comme étant un capital d’expériences acquises d’extrême importance, qui se doit d’être la source d’inspiration et le référentiel des leçons et des enseignements à suivre, voire à en prendre l’exemple», a relevé le général de corps d’Armée.

«A cet effet, nous ne ménagerons pas d’effort, avec l’aide d’Allah le Tout-Puissant, guidés par la clairvoyance et le soutien de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, afin de mener à bien nos missions constitutionnelles avec détermination, persévérance et mérite, par fidélité à nos valeureux Chouhada et pour préserver à jamais l’acquis de la souveraineté et la liberté de l’Algérie, son indépendance nationale et son unité populaire et territoriale», a conclu le général de corps d’Armée.

A l’issue de la réunion d’orientation avec les chefs de départements, directeurs centraux et chefs de services centraux, le général de corps d’Armée a suivi quelques interventions et suggestions des cadres ayant pris part à cette réunion.