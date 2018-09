Pour faciliter le retour des citoyens à leur région d’origine, le ministre de l’Intérieur à Jijel annonce : Un programme spécial de mise à niveau

Un programme spécial de mise à niveau a été retenu au profit de la wilaya de Jijel pour faciliter le retour des citoyens à leurs régions d’origine désertées lors de la décennie noire, a indiqué hier le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. «Ce programme spécial appuie la stratégie du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à accompagner et à encourager les citoyens à retourner à leurs régions d’origine et conforte la dynamique du développement de proximité», a précisé le ministre lors d’une rencontre tenue avec les représentants de la société civile, au siège de la wilaya, au deuxième jour de sa visite à Jijel. M. Bedoui a dans la foulée ajouté que les zones les plus déshéritées et montagneuses de la wilaya de Jijel bénéficieront de plusieurs projets de développement, axés sur le raccordement aux réseaux de gaz naturel, d’électricité et d’eau potable, l’ouverture des routes et la réalisation des équipements publics notamment. Soulignant que le processus de développement «n'a pas de frontières et se poursuivra pour répondre aux exigences des citoyens et concrétiser, sur le terrain, la volonté d’accompagner le développement local dans les différents secteurs», le ministre a attesté que la dynamique de développement à laquelle aspire le pays «ne saurait se réaliser sans la prise en charge des préoccupations des citoyens et la fédération des efforts». Noureddine Bedoui avait entamé son deuxième jour de visite dans la wilaya de Jijel par la remise des clés de 520 logements publics locatifs et 534 aides à l’habitat rural dans la région de Texxana, où il a réitéré l’engagement de l’Etat à prendre en charge, en matière de logements, les préoccupations des citoyens.



La santé publique est la responsabilité de tous : mobilisation quotidienne contre les MTH



Le ministre a appelé hier à une mobilisation «quotidienne» des intervenants en matière d’hygiène et de gestion de l’environnement pour une meilleure prévention contre les maladies à transmission hydrique (MTH). «Depuis les bureaux d’hygiène communaux jusqu’aux plus hautes instances du pays, la mobilisation contre les MTH doit être quotidienne et sans relâche», a recommandé le ministre lors d’une rencontre tenue avec les représentants de la société civile, au siège de la wilaya.

Il a, dans la foulée, instruit les responsables à «se remettre au travail» et à mobiliser l’ensemble des moyens pour un meilleur traitement des points noirs et une gestion efficiente des déchets ménagers et des déchets solides.

Le ministre, estimant que le dispositif de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH) doit être revu et réorienté, a attiré l’attention des responsables des collectivités locales sur les conséquences sur la santé publique du phénomène des constructions illicites, érigées aux abords des oueds.

«La santé publique est la responsabilité de tous est aussi celle des walis et des présidents des Assemblées populaires communales en premier lieu et puis du citoyen à travers un comportement civilisé», a encore indiqué M. Bedoui qui a insisté sur «la cohésion» dans le travail et la coordination des efforts entre les différents acteurs pour une meilleure lutte contre les MTH.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a affirmé que «tous les moyens seront mobilisés pour une meilleure prévention contre les MTH», soulignant que «les pouvoirs publics seront intransigeants face à toute défaillance».

Au deuxième jour de sa visite d’inspection dans la wilaya de Jijel, M. Bedoui a présidé une cérémonie de remise de plus de 1.000 logements, tous segments confondus, à leurs bénéficiaires avant de tenir une réunion avec les représentants de la société civile.



Pour des partenariats économiques créateurs de richesse



Le ministre avait appelé samedi dernier depuis la zone industrielle de Bellara à «structurer les efforts entre pouvoirs publics et investisseurs locaux, nationaux et étrangers pour des partenariats économiques, créateurs de richesse».

«Des partenariats économiques plus forts entre les secteurs public et privé offrent de nouvelles perspectives à saisir pour un développement continu», a déclaré le ministre en procédant à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un complexe de fabrication d’éléments constructifs des bâtiments dans le cadre d’investissement privé.

Il a dans ce sens souligné l’importance de profiter des «atouts» qu’offre ce genre de partenariat dans la redynamisation d’un investissement «ciblé et orienté répondant aux exigences des différentes régions du pays».

M. Bedoui, attestant qu’il était de la responsabilité des pouvoirs publics d’éliminer toutes les procédures bureaucratiques entravant l’investissement, a affirmé que le partenariat économique, générateur d’emplois et de richesse est «un défi à relever».

Au cours de sa visite au chantier du Terminal à conteneurs au niveau du port de Djendjen, le ministre qui a mis en avant l’importance de ce méga-projet et son impact socioéconomique sur la wilaya et la région, a exhorté les responsables concernés à œuvrer pour établir une stratégie devant «rentabiliser au maximum» ce projet, dont le lancement a été décidé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Selon les explications fournies, le terminal à conteneurs du port de Djendjen, d’une capacité de 2 millions de containers EVP (équivalent vingt pieds)/an, a nécessité un investissement de l’ordre de 42,6 milliards de dinars.

Au service de biométrie à la commune d’ El-Kennar, le ministre a attesté que le rapprochement davantage de l'administration de l'administré, en simplifiant, a-t-il appuyé les procédures, et en éliminant certains circuits administratifs inutiles et générateurs de retards dans le règlement des affaires intéressant les citoyens demeure «l’objectif des collectivités locales pour assurer un service de qualité et une administration publique au seul service des citoyens».

Appel à la vigilance pour déjouer toutes tentatives de troubles



Le ministre a appelé les Algériens à être «vigilants pour déjouer toutes tentatives de troubles menées par des cercles agissant dans l’ombre». «L’Algérie, qui a survécu au terrorisme et réussi son développement, doit être aujourd’hui préservée par ses enfants», a souligné M. Bedoui, qui est revenu sur les efforts déployés par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour instaurer la paix. Saluant l’engagement de l’Armée nationale populaire (ANP) à protéger le pays, le ministre a indiqué que l’Algérie est «forte de ses institutions et s’oriente vers le développement pour réussir son décollage». Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, qui a mis en avant l’acquis de la nouvelle Constitution, a affirmé que son département ministériel œuvre à «matérialiser ses clauses, à travers l’élaboration de lois organiques relatives à différents chapitres (partis, manifestations pacifiques, entre autres), conformément aux principes de consolidation des libertés générales et des droits stipulés par la Constitution».