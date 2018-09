Grand angle : La voix de la raison

Tous les experts s’accordent à dire que l’option de l’intervention militaire est contre-productive, quand bien même le justificatif avancé est celui de rétablir «l’ordre et la démocratie». La puissance militaire, à laquelle recourent les puissants pour tenter de mettre fin aux conflits, «est la nourriture espérée de toutes les sociétés guerrières», a mis en garde un spécialiste des relations internationales, lors d’une conférence animée récemment à Alger. D’autant que tout un chacun sait que l’option n’est suggérée en vérité que pour renverser un régime non docile, fragilisé, à un moment de son histoire, par des manifestations ou des contestations ayant pour origine diverses causes. Politiques ou économiques. Ainsi, des exemples de pays où l’intervention étrangère, loin d’atteindre son objectif annoncé, a contribué, au contraire, à instaurer un climat de violences et d’instabilité aux conséquences sécuritaires et politiques incommensurables sont légion. Le plus près de nous est la Libye qui a sombré dans le chaos depuis 2011, date à laquelle une intervention militaire a été lancée en vue de renverser l’ancien régime et soutenir le peuple libyen. Pourtant, certains politiques continuent de faire la sourde oreille à ces avertissements, en refusant de prendre en compte les avis de ces experts. C’est le cas du secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, qui a déclaré qu'il ne fallait exclure aucune option au Venezuela, notamment une «intervention militaire visant à renverser le régime de Nicolas Maduro», qu'il accuse d'avoir provoqué la pire crise humanitaire et migratoire connue en Amérique latine depuis des décennies. «Almagro entend faire revivre les pires interventions militaires impérialistes dans notre région, dont la stabilité serait sérieusement menacée par (ses) agissements démentiels (…)», a réagi la vice-présidente vénézuélienne. Et d’annoncer que «le Venezuela va dénoncer devant l'Onu et d'autres instances internationales M. Almagro (...), pour incitation à une intervention militaire dans notre pays et pour attenter à la paix en Amérique latine et aux Caraïbes». De leur côté, plusieurs pays du Groupe de Lima, créé en 2017 pour aider à résoudre la crise au Venezuela, ont rejeté toute «démarche impliquant une intervention militaire ou l'exercice de la violence, de la menace ou l'usage de la force au Venezuela». Les onze pays, sur les 14 que compte le Groupe, ont réaffirmé leur engagement à «restaurer la démocratie au Venezuela et à surmonter la grave crise (...) par une solution pacifique et négociée». À forte raison. La voie pacifique est la seule à même d’aider au règlement de la crise que traverse le Venezuela présentement ou tout autre pays. En suivre une autre serait pousser le pays vers l’inconnu, avec tout ce qui en découlera comme conséquences négatives.

Nadia K.