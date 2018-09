Yémen : 32 rebelles tués, l’émissaire de l’ONU à Sanaa

Au moins 32 rebelles ont été tués dans des combats et des raids aériens, ces dernières 24 heures autour de Hodeïda, la grande ville portuaire dans l'ouest du Yémen, ont indiqué hier des sources militaires et médicales. Ces nouvelles violences ont coïncidé avec l'arrivée dimanche de l'émissaire de l'ONU Martin Griffiths à Sanaa, selon une source aéroportuaire. L'un des raids aériens menés dimanche par la coalition anti-rebelles sous commandement saoudien a visé une antenne de la radio locale de Hodeïda, sous contrôle des rebelles et située dans l'ouest de la ville. Trois personnes ont été tuées dans cette attaque, a indiqué une source militaire yéménite. La chaîne de télévision Al-Massirah, contrôlée par les Houthis, a de son côté affirmé que l'attaque avait fait quatre morts: trois personnes affectées à la sécurité du bâtiment de la radio et un employé. Ces victimes s'ajoutent aux 32 rebelles tués dans des combats et des frappes aériennes depuis samedi et dont les corps ont été transportés dans deux hôpitaux de Hodeida, selon des sources médicales. Quatorze rebelles ont également été blessés, selon les mêmes sources. Les combats autour de Hodeïda, dont le port est essentiel pour l'arrivée de l'aide humanitaire et des importations du Yémen, ont repris après l'échec des pourparlers pour la paix le 6 septembre à Genève à la suite du refus des rebelles d'y participer sans garantie de pouvoir rentrer dans leur pays et d'évacuer des blessés. Martin Griffiths a entamé de nouvelles discussions avec des représentants rebelles jeudi à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman. Il prévoit des entretiens avec des chefs Houthis dans la capitale Sanaa qu'ils contrôlent. Les forces progouvernementales ont affirmé avoir progressé lors des dernières opérations, prenant notamment le contrôle de points stratégiques appelés "Kilomètre 10" et "Kilomètre 16" sur la route reliant Hodeïda à Sanaa, de manière à couper l'une des principales voies d'approvisionnement des rebelles.

Les Houthis affirment résister dans ces deux secteurs où ils disent avoir lancé des contre-offensives. Depuis mars 2015, date du début de l'intervention de la coalition menée par Ryad, le conflit au Yémen a fait près de 10.000 morts, plus de 56.000 blessés, et provoqué "la pire crise humanitaire au monde" selon l'ONU.