Premières élections locales depuis le début du conflit en Syrie : Plus de 41.000 candidats en Lice

Plus de 41.000 candidats participaient hier aux élections des conseils de l'administration locale en Syrie, pour 18.478 sièges dans toutes les provinces, selon le président de la Haute commission judiciaire pour les élections, Sleiman El-Qaëd.

Dans une déclaration à l'agence syrienne Sana, le responsable de l'autorité judiciaire pour les élections a annoncé la validation de la candidature de 41.482 prétendants aux élections des Conseils locaux en Syrie. "Le nombre de personnes qui ont le droit au vote a atteint les 16.349.307 après la modernisation du registre électoral par les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de l’Administration locale et de l’Environnement et le bureau central des statistiques", a-t-il ajouté. C'est la première fois depuis le début du conflit que la Syrie organise ses élections municipales dans tout le pays, et ce, dans le contexte de la reprise par l'armée syrienne des principales régions touchées par le terrorisme.

Le ministre de l'Administration locale et de l'environnement, Hussein Makhlouf, a affirmé que ces élections sont "un maillon clé dans l'accélération de la reprise et la stabilité du pays", en considérant que la tenue de ce scrutin est une preuve palpable que la Syrie a réussi à confronter "l'agression étrangère". L'organisation de ces élections répond aussi, a-t-il mentionné, aux exigences imposées par la Constitution et la législation en vigueur. Lors d'une conférence de presse tenue samedi, le ministre syrien a souligné l'importance de ce suffrage démocratique qui est en liaison avec les victoires de l'armée syrienne, soutenant que ces élections devraient renforcer la décentralisation administrative et de renforcer le concept de citoyenneté. Il a appelé les conseils locaux à être capables de jouer le rôle qui leur est attribué conformément à la loi de l'administration locale et l'application du principe de la décentralisation des pouvoirs et des responsabilités. Il a demandé aux électeurs d'exercer leur droit et de choisir librement leurs représentants qui assumeront la responsabilité. Les dernières municipales en Syrie avaient eu lieu en décembre 2011, six mois après le début du conflit. Le régime a organisé des élections législatives en 2016 dans les parties du pays qu'il contrôlait et une élection présidentielle en 2014.

Sur le terrain, des missiles israéliens ont ciblé samedi l'aéroport international de Damas, déclenchant une réponse de la défense aérienne syrienne, a rapporté l'agence de presse officielle Sana. "Notre défense aérienne a répondu à une attaque israélienne au missile sur l'aéroport international de Damas et a abattu un certain nombre de missiles hostiles", a indiqué une source militaire citée par Sana, sans faire état d'éventuelles victimes. Pour sa part, le ministre syrien de la Défense, Ali Abdullah Ayyoub, a inspecté samedi des positions des unités de l'armée syrienne déployées dans les provinces de Hama et de Lattaquié en prévision d'une offensive d'envergure pour reprendre la province d'Idlib, dernier bastion des terroristes. "Suite aux directives du président Bachar al-Assad, M. Ayyoub a inspecté les positions de l'armée syrienne mise en place dans le cadre de la campagne d'Idlib, dans la province centrale de Hama et dans la province de Lattaquié dans le nord-ouest de la Syrie", a rapporté l'agence Sana. Les forces syriennes présentes dans les zones de front inspectées par le ministre de la défense se préparent à lancer une offensive de grande ampleur pour déloger les terroristes de cette province, en prélude à la sécurisation totale du territoire national, a ajouté la même source. Selon SANA, le ministre de la Défense a rencontré les forces syriennes sur la ligne de front et a discuté des mesures et de la préparation des forces syriennes pour maintenir la capacité élevée en vue de "se livrer à des batailles pour mettre fin à toute présence de groupes terroristes sur le sol syrien". L'armée syrienne, appuyée par l'aviation syrienne, a mené récemment des frappes ciblées contre des positions des terroristes à Idlib en détruisant des entrepôts d'armes et des sites d'attaques. Parallèlement aux préparatifs prévus pour le lancement d'une éventuelle offensive, le gouvernement syrien mène actuellement d'intenses contacts avec les différentes parties pour parvenir à un accord de réconciliation et de reddition des éléments armés.

M. T. et Agences