Vivre ensemble en paix : L’éducation, passage obligé

Quelle stratégie adopter pour concrétiser le principe du vivre ensemble en paix sur le terrain, dans notre pays au profit de notre société et notre nation ? De nombreuses propositions en guise de réponses ont été présentées et détaillées par l’initiateur de l’instauration par les Nations unies, de la journée internationale du Vivre Ensemble en paix, le 16 mai de chaque année, M. Khaled Bentounès, président de la fondation Djanet Alarif, lors de son intervention au forum du journal El Djemhouria.

Pour l’intervenant, cette journée du vivre ensemble et vivre en paix est aujourd’hui reconnue à l’échelle internationale. Cela veut dire, dit-il, «que c’est une possibilité pour nous, en tant que pays et en tant que société, de faire des propositions. Car il faut savoir que la particularité de cette résolution réside dans le fait qu’elle émane de la société civile via l’Algérie. Aussi, cela nous permet, aux yeux des Nations unies, de pouvoir faire des propositions et des actions pour consolider et construire ce vivre ensemble. Ce que nous souhaitons est que notre pays soit parmi les premiers à aller dans ce sens», a-t-il affirmé. Pour arriver à construire une société du vivre ensemble dans notre pays, M. Bentounès, estime qu’il faut impérativement revenir à la culture de la paix et transformer ce projet, cette idée en mission et une action. De ce fait, le conférencier estime qu’il n’y a pas une solution sans aller vers l’éducation. «L’année dernière nous sommes allés vers la commission internationale des mathématiques et nous leur avons proposé un projet commun, celui d’enseigner les mathématiques avec le vivre ensemble. Il nous a semblé que les mathématiques est le langage universel le plus partagé par les peuples. D’autant plus que ce langage est devenu aujourd’hui, l’élément essentiel de la civilisation technologique», explique l’intervenant. Il a ajouté, dans ce même registre que mathématiquement «le vivre ensemble a, aussi, une capacité d’influence sur l’éducation de nos enfants. Ainsi l’idée est venue de passer par les mathématiques pour enseigner le vivre ensemble», a-t-il dit.

Pour expliquer le rapport entre les mathématiques est le vivre ensemble, l’orateur donne l’exemple d’une soustraction de 2-1 qui, selon lui, est égal 0 et non 1. Autrement, dit, précise-t-il «On ne peut rien construire seul et que nous avons toujours besoin de l’autre pour faire quelque chose», estime le conférencier.

Il y a lieu de savoir que le bureau exécutif du « prix Emir Abdelkader » présidée par cheikh Bentounès, a décidé de fixer la date de la cérémonie de remise de ce prix au 16 mai de chaque année, afin de permettre à ce dernier de participer au programme de la célébration de la journée internationale du Vivre Ensemble en paix, adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale des Nations unies le 8 décembre 2017 ; sur une proposition de l’Algérie et à l’initiative de l’ONG AISA internationale.

Le choix du prix Emir Abdelkader pour le faire participer au programme de la célébration de cette journée vient du fait que le fondateur de l’Etat algérien moderne incarne des valeurs d’humanisme, de tolérance et de solidarité que tous les pays ont souhaité affirmer avec force en invitant tous les Etats membres à continuer d’agir en faveur de la réconciliation et de contribuer à la paix et au développement durable, en collaborant notamment avec les communautés religieuses et d’autres parties prenantes.

