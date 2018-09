Zaouïas de Touat : Une école de modération

Les multiples zaouïas et écoles coraniques disséminées à travers le territoire du Touat (Adrar) se sont de tout temps employées à faire prévaloir, outre leurs missions d’enseignement coranique et religieux, les valeurs sublimes de l’islam, notamment la modération et le juste milieu, puisées du référent religieux national, ainsi que le rayonnement de la coexistence sociale et de la paix sociale.

Cette spécificité marquant les zaouïas a contribué largement à l’ancrage d’un système social homogène et cimenté, fondé sur les contributions et valeurs des ancêtres en matière de tolérance, d’amour, d’entraide, de paix sociale et de coexistence, que témoigne encore tant de spécificités et de traditions sociales ancrées dans la région, explique cheikh Abdelkrim Debbaghi, membre du Haut conseil islamique.

Pour lui, «nul ne peut nier la mission grandiose assumée par les zaouïas et écoles coraniques disséminées à travers le territoire de la région dans le fondement de la cohabitation dans la paix et la stabilité, une condition ayant favorisé l’attrait vers le Touat de populations d’horizons divers et leur sédentarisation dans la région».

Egalement imam de la mosquée «Ali Ben Abi Taleb» à Reggane (sud d’Adrar), le cheikh a, pour corroborer cette thèse, mis en avant les importants rôles joués par les choyoukh et ouléma de la région, à leur tête le défunt cheikh Sidi Mohamed Belkebir, dont les efforts ont été couronnés par la formation de plusieurs promotions d’apprenants coraniques et d’imams.

Ces derniers se sont, à leur tour, attelés à la consécration et la diffusion des préceptes de la religion islamique, dont la modération et le juste milieu, inspirés du saint Coran et de la Sunna (conduite du Prophète Mohamed QSSSL), organisant la vie de l’individu et de la société selon un système cohérent, loin de l’extrémisme, de l’exagération ou de la violence.

Pour cheikh Debbaghi, «la région a réussi, grâce à ces caractéristiques religieuses et à ses institutions socioreligieuses, à épargner à sa société toutes formes de conflits et de violence qu’avaient connues d’autres régions du pays durant différentes étapes douloureuses, avant d’appeler à tirer les enseignements de cette caractéristique et d’œuvrer à revivifier les missions des zaouïas en tant que centres de rayonnement spirituels dans la société.

«Les zaouïas et écoles coraniques de la région du Touat ne diffèrent pas des autres institutions socio-spirituelles existantes à travers différentes régions du pays et ayant joué un grand rôle dans la défense de la patrie et la préservation de son référent religieux face à l’une des grandes puissances coloniales ayant occupé pour plus d’un siècle le territoire national», a tenu à souligner cheikh Debbaghi.

Il a, dans le même contexte, rendu un grand hommage à l’initiative du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, portant promulgation de la loi de la concorde civile et la réconciliation nationale, inspirée des valeurs de cohabitation pacifique et constituant une valorisation de la mission de l’Algérie, ses symboles et son honorable message au monde entier en matière d’instauration de la paix et la dénonciation et le rejet de toutes formes de violence, d’extrémisme et d’exclusion.



Traces saillantes de la zaouïa de cheikh Ghitaoui dans l’instauration de la paix sociale



La zaouïa du défunt cheikh Moulay Touhami Ghitaoui d’Adrar a, pour sa part, laissé des traces indélébiles dans la consécration des hautes valeurs de la coexistence pacifique locale, nationale et régionale, selon les responsables de cette zaouïa encore active.

Les portes des écoles coraniques relevant de cette zaouïa sont ouvertes à la satisfaction des petits apprenants issus des différentes régions du pays et de ceux du Sahel venus apprendre le saint Coran et les véritables préceptes de l’islam, fondés sur le juste milieu et la modération ainsi que sur le rejet de la radicalisation, de l’extrémisme et de la violence, en plus de la contribution à l’institutionnalisation d’un séminaire national sur la Sira Ennabaouia (Conduite du prophète Mohamed QSSSL) coïncidant avec la célébration du Mawlid Ennabaoui (naissance du Prophète Mohamed QSSSL), dont la première édition a été dédiée au thème de «La Culture de la tolérance dans l’islam».

Cette institution religieuse a, dans le cadre des efforts de la réforme, également présidé, à travers son défunt cheikh Moulay Touhami Ghitaoui, une campagne référendaire, pour le Sud-Ouest du pays, sur l’initiative de la réconciliation nationale et la concorde civile prônée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en plus de la supervision, au début de 2013, d’une rencontre de concertation et de dialogue regroupant les parties antagonistes du nord du Mali, en présence de notables et de représentants des différentes parties en conflit.