Formation aux arts dramatiques à El Eulma : 90 participants en stage

Pas moins de 90 participants de plusieurs wilayas du pays prennent part au stage de formation aux arts dramatiques de 5e degré ouvert au théâtre régional d’El Eulma (Sétif) du 15 au 19 septembre courant, a indiqué le directeur du stage, Bilal Kerach. Présidé par Lamari Kaouane, homme de théâtre, le stage est organisé sous l’égide du ministère de la Culture par la coopérative culturelle "Anis" avec le concours du théâtre régional d’El Eulma, l’Office des établissements de jeunes et la maison de la culture, selon la même source. Les participants recevront, cinq jours durant, des cours théoriques et pratiques sur les thèmes de l’écriture dramatique, la scénographie, l’art du comédien et la chorégraphie animés par des spécialistes. Ils assisteront durant les après-midi à des spectacles professionnels pour les rapprocher davantage des arts de la scène, est-il indiqué. Parmi les spectacles programmés au cours du stage figurent "Azf El malaïka" de la compagnie culturelle "Ibtissama", le monodrame "Sawad El Amel" de l’artiste Rym Takchout, le monologue "Fi Wahd Lebled" de l’humoriste Mourad Saouli et "Likaa El Abriyaâ" de la compagnie "Sarh El Fen" de Blida. La formation académique offerte aux jeunes participants durant le stage a pour objectif de promouvoir la pratique théâtrale et redonner au père des arts la place qui lui revient, assure Bilal Kerach.